Defla XL - Der Nonsens fliegt auf

Mangelteuerung herrscht weiter vor, total falsch "Inflation" genannt und entstanden ist die Mangelteuerung aus Geopolitik und nicht wegen Geldpolitik. Preissteigerungen der letzten Jahre beruhten ausschließlich auf Mangelteuerung.US-Arbeitsmarktdaten weiterhin stark, Tendenz nicht erkennbar. US-Inflation leicht über dem 2%-Teuerungsziel/Jahr der Zentralbank. Reindustrialisierung zu Hause (Trump- Programm) ist bullisch für:dies war der Trumpeuphoria Trade, den die Märkte in geistiger Umnachtung nach der US-Wahl spielten, zum Beispiel hier erkennbar:In der Spitzenphase der Umnachtung stieg der SPX 500 in der Vorwoche dann auch noch auf deutlich über 6000 (neues ATH)garniert mit AnleihenabverkaufNun sagt nicht nur die Wirtschaftswissenschaft, sondern auch der Hausverstand, dass die Deindustrialisierung der USA nur eine Ursache hatte, nämlich einen viel zu teuren USD und die neueste Statistik zeigt z.B. einen weiter wachsenden Handelsbilanzüberschuß von China mit den USA.Die These: Reindustrialisierung zu Hause (Trump-Programm) ist bullisch für:den Außenwert der Währung ist glatter Nonsens.In der abgelaufenen Woche, also der Woche 2 nach der Wahl stellte sich der Nonsens nun heraus. Da der Nonsens ja auf der Gleichzeitigkeitsbehauptung beruht, war die Frage, wer da nachgibt:oderDie FED gab nicht nach, Powell quatschte weiter und blieb beim 2% Ziel für das, was er als "Inflation" missversteht, also gab die Wirtschaft nach: