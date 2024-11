VAE werden Asiens Goldzentrum im neuen BRICS-Wirtschaftskorridor

Die VAE seien bestens positioniert, um als globale Drehscheibe für den Goldhandel zu fungieren, da ein neuer Wirtschaftskorridor zwischen den Mitgliedern der BRICS-Gruppe entstehe, heißt es in einem Artikel der Seite Gulf News . Dies würde die VAE zu einer "Alternative" zu den traditionellen Goldhandelszentren machen, so ein Bericht des Dubai Multi Commodities Centre (DMCC). Die VAE sind bereits das zweitgrößte Goldhandelszentrum der Welt nachdem sie im Jahr 2023 Großbritannien überholten. Die Schweiz bleibt aktuell an der Spitze der Rangliste.Die VAE sind Anfang des Jahres offiziell der BRICS-Gruppe beigetreten. Dieser Gruppe gehören Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika an. "Wir haben historische Veränderungen auf dem Edelmetallmarkt erlebt, die durch die Sanktionen des Westens, die die Zentralbanken zu Rekordkäufen von Gold gezwungen haben, und durch ein Umdenken vieler Länder hinsichtlich ihrer Abhängigkeit vom US-Dollar ausgelöst wurden", sagte Ahmed Bin Sulayem, Executive Chairman und CEO vom DMCC. "Wir beobachten die Entstehung eines neuen Goldkorridors in Asien, in dessen Zentrum Dubai liegt – ein Beispiel dafür ist der Aufstieg der Vereinigten Arabischen Emirate zum zweitgrößten Goldhandelszentrum der Welt im vergangenen Jahr."Hier spielen viele Faktoren eine Rolle, schreibt Gulf News, die den Status Dubais und der VAE als Handelszentrum aufwerten könnten. Dies würde auch bedeuten, dass die Abhängigkeit vom US-Dollar bei der Abwicklung von Handelsgeschäften zwischen den Ländern abnimmt, und die Erweiterung der BRICS – Saudi-Arabien ist neu hinzugekommen - könnte genau der richtige Schritt dafür sein.© Redaktion GoldSeiten.de