Das Trump-Inflationsproblem

Quelle: Lyn Alden

Vor zwei Wochen eröffnete ich den Artikel mit der Bemerkung, dass die Ungewissheit nach den Wahlen einer anderen Ungewissheit über das, was danach kommt, Platz machen würde. An diesem Punkt befinden wir uns jetzt.Ich hatte mit einem knapperen Ergebnis gerechnet, dessen Klärung einige Zeit in Anspruch nehmen würde. Stattdessen haben wir einen unangefochtenen Präsidenten, der mit voller Kraft vorangeht. Und was wir in der Öffentlichkeit sehen, ist nur ein kleiner Teil dessen, was sich hinter den Kulissen abspielt. Ich bin einigermaßen gut informiert, und ich habe viele Freunde, die sehr gut informiert sind, aber ich kenne niemanden, der nicht überrascht worden wäre. Und es ist nicht klar, wie sich alles entwickeln wird.Unsere Unsicherheit rührt von der einfachen Tatsache her, dass Veränderungen schwierig sind. Alles, was Trump vorhat, wird auf mächtige Gegenkräfte stoßen, und nicht immer sind es Demokraten. Viele werden andere Republikaner sein oder Menschen, die seine Kampagne unterstützt haben. Einige Leute haben Trump zum Sieg verholfen, weil sie sein Handeln beeinflussen wollten. So ist das in der Politik.Der Fachausdruck lautet "Logrolling". Wir kennen die Agenda der neuen Regierung in groben Zügen, aber die Details sind noch in der Schwebe... und die Details sind wichtig. Politik ist Personal und umgekehrt. Das Personal ist der Ort, an dem die Politik stattfindet. Jeder, der glaubt, er wisse, was im nächsten Jahr auf ihn zukommt, sollte sehr vorsichtig sein.Trotzdem können wir noch spekulieren. Ich habe darüber gesprochen, wie schwierig es sein wird, das Schuldenproblem zu lösen, das meiner Meinung nach das Kernproblem ist, aus dem sich die meisten anderen Probleme ergeben. Es geht auch nicht nur um die Schulden selbst. Die Einstellungen und Strukturen, die sie wachsen lassen, sind ein Problem für sich.Lassen Sie uns mit diesem wichtigen Gedanken beginnen: Der designierte Präsident Trump hat jetzt ein Inflationsproblem. Ja, er hat es geerbt, aber dieser Hund wird nur etwa ein Jahr lang jagen. Dann ist es wirklich sein Problem. Hier ist ein großartiger Chart, der zeigt, wie unterschiedlich Volkswirtschaftler und die Öffentlichkeit die Inflation wahrnehmen.Bei diesem Argument gewinnt immer die Wahrnehmung der Öffentlichkeit. Beachten Sie, dass die blaue Linie, die zeigt, wie die Verbraucher die Inflation sehen, außer in extremen Rezessionen nie auch nur geringfügig sinkt. Preislich gesehen werden wir nicht zu den guten alten Zeiten von 2020 zurückkehren. Niemals. In der heutigen Welt (wie sich die Dinge geändert haben!) ist das Bundesdefizit und nicht die Federal Reserve die Hauptursache für die Inflation.Defizite sind per Definition inflationär. Im Allgemeinen gilt: Wenn das Defizit unter dem Anstieg des nominalen BIP liegt, dann spielt es kurzfristig keine Rolle, was die Inflation angeht. Und bis 2020, mit dem Aufkommen von COVID und dann der massiven Haushaltsdefizite, war dies die Regel.Tatsächlich war der allgemeine Trend seit Volcker disinflationär oder sogar deflationär. Weil die Fed-Beamten Angst vor einer Deflation hatten (zu Unrecht, wie ich meine), versuchten sie, Inflation zu erzeugen. QE1, QE2, QE3... Die Defizite stiegen, waren aber nicht unbedingt schädlich. Ja, die Schulden stiegen weiter an, und das war und ist ein Problem. Und das ist jetzt Trumps Problem. Ich denke, sein Grundinstinkt, die Staatsausgaben zu kürzen, ist richtig. Ich war schon in den 1980er Jahren für eine Kürzung der Staatsausgaben. Ich bin seit über 40 Jahren im Team.Wenn Trump die Inflation wirklich in den Griff bekommen will, muss er mehr tun, als die Ausgaben nur am Rande zu kürzen. Er muss herausfinden, wie er die Ausgaben und das Defizit ernsthaft senken und uns auf einen gleitenden Pfad zu einem mehr als ausgeglichenen Haushalt bringen kann. Das ist uns in den 1990er Jahren gelungen, und es ist auch heute noch möglich, wenn auch mit viel mehr Schmerzen und Schwierigkeiten.Wie ich letzte Woche sagte, konnte nur Nixon nach China gehen. Und nur Trump konnte uns auf einen gleitenden Pfad zu einem ausgeglichenen Haushalt bringen.Ehrlich gesagt denke ich, dass er den Teil der Haushaltskürzungen gut hinbekommen hat (siehe unten). Aber das ist nur ein Teil der Lösung. Wenn er nicht ernsthafte Kürzungen bei den Ansprüchen vornehmen will, die über die Bedürftigkeitsprüfung und die Anhebung des Rentenalters hinausgehen, muss er sich mit der Einnahmenseite befassen. Wenn er das nicht tut und die Defizite immer noch im Bereich von 1,5 Billionen Dollar liegen, wird er sich mit Inflationsproblemen befassen müssen, während er gleichzeitig politisches Kapital für andere Bereiche der Regierung ausgibt - mit denen ich voll und ganz einverstanden bin.Trump und sein Team sehen zwar eine Vielzahl von Problemen, die gelöst werden müssen, müssen aber erkennen, dass die Inflation, die Schulden und die Defizite das eigentliche Problem darstellen werden. Der Anleihemarkt und sogar die Federal Reserve scheinen das zu erkennen. Es steht jetzt 50:50, ob wir im Dezember überhaupt eine Zinssenkung bekommen. Die Inflation ist nicht tot. Es wird nicht lange dauern, bis die Inflation Trumps Problem sein wird. Ich sage nur...Ich liebe Pippa Malmgren. Sie ist eine bilderstürmerische Denkerin und geopolitische Analystin, die immer eine ganz andere Perspektive einbringt als das, was ich normalerweise sehe. Sie sieht die aktuelle Haushaltskürzungsinitiative der Trump-Regierung als eine Reminiszenz an den russischen Staatschef Michail Gorbatschow und seine "Glasnost"-Bewegung. Glasnost ist ein russisches Wort für Transparenz. Wenden wir uns nun dem Brief von Pippa zu, den sie in der letzten Woche geschrieben hat: