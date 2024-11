Vergleich zwischen dem Dow Jones und Gold im November 2024

Der Dow Jones schloss in der letzten Woche täglich zwischen den BEV-Linien 0,0% und -5,0% und schloss am letzten Freitag mit einem BEV von -1,91%. Das führt mich zu der Annahme, dass der Dow Jones, mein Stellvertreter für den breiten Aktienmarkt, noch mehr Aufwärtspotenzial hat, bevor er sein ultimatives und letztes Allzeithoch dieses Anstiegs erreicht; sein Terminal Zero (TZ). Was ist ein TZ? Der Dow Jones bildet eine Reihe von BEV-Nullen entlang seiner roten 0%-Linie, um dann zu sehen, wie der BEV-Plot BIG unter seine BEV-10%-Linie bricht. Der letzte BEV-Nullpunkt des Clusters ist der Terminal Zero (TZ) des Anstiegs, das letzte Allzeithoch.Betrachtet man den Dow Jones auf Tagesbasis, so hat der Dow Jones in der letzten Woche mit Ausnahme des Anstiegs am letzten Montag auf ein neues Allzeithoch an Boden verloren. Nach dem enormen Anstieg der vorletzten Woche ist es jedoch völlig normal, dass der Dow Jones ein wenig korrigiert. Solange der Dow Jones über seiner BEV -5%-Linie bleibt, ist es am besten, davon auszugehen, dass es sich um einen anhaltenden Anstieg handelt. Und sollte er unter seine BEV-Linie von 10% fallen, verkaufen Sie am besten das meiste, wenn nicht alles, was Sie haben, und nehmen Sie Ihre Gewinne mit nach Hause. Sie sollten es auch nicht eilig haben, zurückzukommen.Im 21. Jahrhundert gibt es bisher zu viele Schulden, die von jemandem oder etwas in der Wirtschaft getragen werden. Nehmen wir als Beispiel die US-Staatsverschuldung: Im Januar 2000 betrug sie 5,73 Billionen Dollar. Zum Ende dieser Woche, ein Vierteljahrhundert später, beträgt sie 35,96 Billionen Dollar. Ich glaube nicht, dass ich leichtsinnig bin, wenn ich annehme, dass die Verschuldung von Unternehmen, Studentenkrediten, Kreditkartenschulden usw. in ähnlicher Weise ansteigen würde.Der gesamte Zweck eines Bärenmarktes besteht darin, die Bilanzen von allem und jedem einem Stresstest zu unterziehen. Und die Posten auf der Aktivseite der Bilanzen von Menschen und Institutionen, die diesen Stresstest nicht bestehen, werden als Verluste abgeschrieben. Unternehmen, Institutionen und Einzelpersonen werden in diesem Prozess in den Bankrott getrieben, oder taten dies, bis die Mächtigen dem FOMC erlaubten, ihr Quantitative Easing zu erfinden, als Reaktion auf Herrn Bärs Stresstest 2007-2009 der Subprime-Hypothekenblase.Historisch gesehen, wenn auch nicht in letzter Zeit, ist es das, was Herr Bär in einem Bärenmarkt für alle tut: Er bewertet, ob die Einzelpersonen und Institutionen, die in guten Zeiten ihre Rechnungen bezahlen können, auch ihre Schulden bedienen, ihre Gehälter zahlen und ihre Rechnungen bezahlen können, wenn sich die Wirtschaft abschwächt, wenn ihr Einkommen und ihre Einnahmen mit dem Rückgang der Wirtschaft sinken. Dies ist ein schmerzhafter, aber notwendiger Prozess, um zu verhindern, dass die Wirtschaft und das Bankensystem mit Krediten aus der Vergangenheit belastet werden, die im Rückblick auf einen Bärenmarkt niemals hätten vergeben werden dürfen.Diese Kredite aus der Vergangenheit, die im Nachhinein betrachtet niemals hätten vergeben werden dürfen, sind etwas, das die Welt im Jahr 2024 in Hülle und Fülle in den Bilanzen vorfindet, so weit das Auge reicht. Herr Bär will während des nächsten Bärenmarktes mit diesem Schlamassel aufräumen. Dies wird ein sehr hässlicher und schmerzhafter Prozess für alle Beteiligten sein.Ich spreche von Ihnen, mir und all den Milliardären im Silicon Valley, wenn die Marktbewertungen für Aktien, Anleihen und Immobilien auf ein Niveau sinken, das man sich heute nicht vorstellen kann. Es sei denn, eine Schar von Idioten im FOMC beschließt, die Marktbewertungen erneut mit einer massiven "Injektion" von Geldinflation in das Finanzsystem zu stabilisieren, wie sie es bisher mit vier QEs seit 2009 getan haben. Etwas, das Herr Bär ihnen vielleicht nicht ein fünftes Mal erlauben wird.Aber das liegt alles in der Zukunft. Letzte Woche war für den Aktienmarkt gar nicht so schlecht, wie die folgende Tabelle zeigt, in der die BEV-Werte der wichtigsten von mir beobachteten Märkte aufgeführt sind. Bei Börsenschluss am letzten Freitag erreichten diese Indices keine neuen Allzeithöchststände, wie sie es am Montag zuhauf taten. Sechzehn dieser Indices schlossen die Woche jedoch in der Punkteregion, was meiner Meinung nach darauf hindeutet, dass der Aufwärtstrend noch nicht zu Ende ist.