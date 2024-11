Die Flitterwochenphase ist vorbei

Die Hochzeit zwischen den amerikanischen Wählern und Donald J. Trump, die am 5. November 2024 stattfand, war nicht nur für die amerikanischen Konservativen ein gesegnetes Ereignis, sondern auch für die Inhaber von Aktien von "aller Dinge Amerika", denn die anschließenden viertägigen Flitterwochen brachten alle wichtigen Durchschnittswerte auf ein Rekordhoch.Während die Sektkorken knallten und die Ehe mit den CNBC-Moderatoren in voller Feierlaune vollzogen wurde, wagte keiner von ihnen zu erwähnen, dass die 10- und 30-jährigen Renditen ihren Mittelfinger in fiskal- und geldpolitischem Protest gegen die bloße Idee von Zöllen erhoben, ganz zu schweigen von der Vorstellung, mehrere Millionen Regierungsangestellte zu entlassen, und den damit einhergehenden Auswirkungen auf die heimische Wirtschaft. Die Renditen von US-Anleihen liegen jetzt ganze 84 Basispunkte (0,84%) höher als im September, als der Fed-Vorsitzende Powell die geldpolitische Bazooka zückte und die Fed Funds Rate um satte 50 Basispunkte senkte.Während die Fed das kurze Ende der globalen Zinsstruktur bewegen kann, sind es die "Inflationisten" unter den Anleihehaltern, die die Renditen für Laufzeiten von mehr als zwei Jahren bestimmen, und daher musste alles, was auch nur annähernd einer Aufweichung der Anti-Inflationspolitik der Fed von 2022 bis 2024 ähnelt, dem globalen Anleihemarkt einen Schauer über den Rücken jagen, und das tat es auch.Dass am Montag in den USA der "Veteran's Day" und in Kanada der "Remembrance Day" war, war für die Aktienmärkte nur ein schwacher Trost, denn sie konnten sich nicht auf die Sicherheit der Börsenfrömmigkeit verlassen und legten stattdessen einen Tag der inneren Umkehr hin, an dem sie zwar höher eröffneten, dann aber "hart an den Tiefstständen" schlossen und damit das Trump-Sieg-Liebesfest mit tödlicher Härte unterstrichen.Vor Jahrzehnten wurde mir beigebracht, dass "schlechte Nachrichten in einem Bärenmarkt bullisch sind, aber schlechte Nachrichten in einem Bullenmarkt nicht", was bedeutet, dass man immer "schlechte Nachrichten kaufen" sollte, wenn sich die Aktienkurse in einem Aufwärtstrend befinden.Wenn man jedoch ein Fundamentalanalyst ist, der sich als technischer Analyst ausgibt, wie ich es bin, dann gerät man in ein Dilemma, wenn der Buffett-Indikator alle bisherigen Maßstäbe der Überbewertung zunichte macht und man gezwungen ist, zuzusehen, wie die Aktienkurse ihren jeweiligen "Stairway to Heaven" (mit großem Respekt vor den Begründern des "Heavy Metal") weiter erklimmen, während eine Busladung jubelnder CNBC-Moderatoren mit den Fingern auf die Pessimisten zeigt und jeden armen Trottel, der jemals Vorsicht als Anlageprämisse verwendet hat, mit einem "Tsk-tsk" abkanzelt.Aktien werden unter einer erneuten Trump-Präsidentschaft keine "Gnadenfrist" erfahren, wie es 2016 der Fall war. Was passieren wird, ist dasselbe, was passiert, wenn eine unglückliche Verbindung zwischen zwei unscheinbaren Menschen tierische Körperlichkeit an die Stelle echter Kompatibilität treten lässt, was zum Ende der "Flitterwochenphase" ihrer Verbindung führt.Ich behaupte, dass die Aktien in die Realität zurückgeschreckt und von ihrer triumphalen Glückseligkeit abgelöst wurden, während die Kränze der gefallenen Soldaten herausgetragen und geehrt wurden. Angesichts der offensichtlichen Ausschüttungen, die in den Tagen unmittelbar vor und nach der Wahl stattfanden, behaupte ich, dass das, was wir gerade gesehen haben, das ultimative "Blow-Off"-Top war, wie ich es seit Jahren an den US-Märkten nicht mehr erlebt habe.Und das alles wird von den Renditen angetrieben...Bis zu den Wahlergebnissen war ich fest davon überzeugt, dass der Goldpreis bis zum Jahr 2025 weit über 3.000 Dollar je Unze steigen würde. Heute bin ich mir da nicht mehr so sicher. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Trump-Befürworter (angeführt von den Wall Street Masters) den Goldpreis bis zum Neujahrstag um weitere 200 Dollar je Unze nach unten drücken, was genau dem 200-tägigen gleitenden Durchschnitt (DMA) entsprechen würde.Was Silber betrifft, so erschaudere ich umso mehr, je mehr Eric Sprott sich hinstellt und über "200 Dollar Silber" schwadroniert. Das Problem ist, dass all die falschen Leute, die ich kenne, aus den falschen Gründen Silber besitzen, und obwohl ich denke, dass Eric mit seiner Vorhersage voll ins Schwarze getroffen hat, habe ich ein Problem mit seinem Timing - das heißt, dass er selten Timing bietet, ebenso wenig wie die Silberbullen-Podcaster, die die Aussichten auf einen Silberpreis von 200 Dollar propagieren.Wenn ich nachzählen würde, wie oft ich wegen der Anpreisung von Silber hinter dem Holzschuppen hervorgeholt wurde, würde die Zahl weit über Finger und Zehen hinausgehen und sich den Haarfollikeln meiner Teenagerjahre nähern. Es ist eine absolute Gewissheit, dass der Silberpreis 200 Dollar je Unze erreichen wird, aber wenn ein Junior-Silberproduzent noch 20 Jahre warten muss, bis er diesen Preis sieht, bleibt die Frage: "Wie haben sich die Betriebskosten im gleichen Zeitraum entwickelt?" Wie viel Verwässerung gab es in diesem Zeitraum, um den unmittelbaren Nutzen für die Aktionäre zu minimieren?Das ist das Problem der Newmont Corp. seit den Anfängen der Schöpfung. Sie werden gerne als das "größte Goldbergbauunternehmen der Welt" bezeichnet, aber das Problem ist, dass sie kaum über das Konzept eines profitablen Goldbergbauunternehmens hinauskommen, und als ich las, dass ihre neuen "All-In-Sustaining-Costs" über 2.000 Dollar je Unze betrugen, suchte ich krampfhaft nach dem nächstgelegenen Abfalleimer, in den ich mein kürzlich gegessenes Mittagessen werfen konnte. Gold bewegt sich von 1.050 Dollar im Dezember 2015 auf 2.800 Dollar bis Oktober 2024, und Newmont erreicht den Status eines "Sturzfluges ". Das ist lächerlich.Wenn ich den Wahlausgang 2016 als Wegweiser dafür nehme, wie die Herren des Kapitalismus mit Gold umgehen werden, ist es wichtig festzustellen, dass Gold in den acht Wochen unmittelbar nach dem überraschenden Sieg von Hillary Clinton von einem Höchststand von 1.274,50 Dollar am Vorabend der Wahl bis zum 15. Dezember um etwa 13% auf 1.124,30 Dollar fiel. Ab Mitte Dezember jedoch, nachdem die Flitterwochen zu Ende waren und die Realität in die Finanzwelt zurückkehrte, begann der Goldpreis zu steigen, und zwar bis auf 1.351,20 Dollar, was einem Anstieg von 16,11% im ersten Jahr der Trump-Präsidentschaft entspricht.