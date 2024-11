Goldman: "Setzt auf Gold"  Zentralbankkäufe & Zinssenkungen in 2025

Gold wird im nächsten Jahr aufgrund von Zentralbankkäufen und Zinssenkungen in den USA neue Rekorde erreichen, so die Goldman Sachs Group Inc., die das Metall in ihre Liste der Top-Rohstoffe für 2025 aufgenommen hat und sagte, dass die Preise ihre Gewinne während der Präsidentschaft von Donald Trump ausbauen könnten. "Setzt auf Gold", meinten Analysten wie Daan Struyven laut Bloomberg in einer Notiz und wiederholten ihr Ziel von 3.000 Dollar pro Unze bis Dezember 2025. Die strukturelle Triebkraft für die Prognose sei die höhere Nachfrage der Zentralbanken, während ein zyklischer Aufschwung von den Zuflüssen in börsengehandelte Fonds im Zuge der Zinssenkungen der Federal Reserve ausgehe, so die Analysten.Der Goldpreis erlebte in diesem Jahr eine kräftige Rally und erreichte mehrere Rekordhöhen, bevor er unmittelbar nach dem Sieg von Donald Trump im Weißen Haus, der dem Dollar Auftrieb verlieh, wieder nachgab. Der Anstieg des Metalls wurde durch verstärkte Käufe des öffentlichen Sektors und eine Lockerung der Geldpolitik durch die Fed unterstützt. Goldman erklärte, dass eine Trump-Regierung dem Goldpreis ebenfalls helfen könnte.Eine beispiellose Eskalation der Handelskonflikte könnte die spekulative Positionierung in Gold wieder aufleben lassen, so die Experten. Darüber hinaus könnte auch die wachsende Sorge um die Tragfähigkeit der US-Finanzen den Preis stützen. Die Zentralbanken – insbesondere diejenigen, die große US-Schatzreserven halten – könnten sich dazu entschließen, mehr von dem Edelmetall zu kaufen.© Redaktion GoldSeiten.de