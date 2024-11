Eskalation im Kampf der südafrikanischen Polizei gegen illegale Goldgräber

Die südafrikanische Polizei hat ihre Bemühungen verstärkt, Hunderte von illegalen Goldgräbern, die sich in unterirdischen Schächten verschanzt haben, an die Oberfläche zu zwingen, damit sie verhaftet werden können. Dies geht aus einem Bericht von Bloomberg hervor. Vor einigen Wochen hat die Polizei den Zugang zur Goldmine Buffelsfontein in Stilfontein, etwa 156 Kilometer südwestlich von Johannesburg abgeriegelt, um den Bergleuten den Zugang zu Lebensmitteln und anderen lebensnotwendigen Gütern zu verwehren. Mehr als 1.000 der Bergleute sind inzwischen aufgetaucht und festgenommen worden, aber viele weitere werden noch unter Tage vermutet, und die Befürchtungen, dass ihr Leben in Gefahr sein könnte, nehmen zu.Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa sagte, obwohl die Abriegelung der Versorgungswege der Bergleute zwar "eine große öffentliche Debatte ausgelöst" habe und "potenziell brisant" sei, verfolge er vor allem deshalb eine harte Haltung gegen die Minenarbeiter, weil sie illegal arbeiteten und eine Gefahr für die Wirtschaft, die umliegenden Gemeinden und die persönliche Sicherheit darstellten. "Die Stilfontein-Mine ist ein Ort, an dem illegaler Bergbau betrieben wird", meinte er in einer Erklärung. "Es ist überall gängige Polizeipraxis, einen Tatort zu sichern und Fluchtwege zu versperren, die es Kriminellen ermöglichen, sich der Verhaftung zu entziehen."Das Problem des illegalen Bergbaus besteht nicht nur in Stilfontein – im ganzen Land gäbe es etwa 6.000 verlassene Minen, von denen viele von illegalen Bergleuten, den so genannten Zama Zamas, betrieben werden, so Bloomberg. Nach Angaben der Regierung verlieren Südafrika und seine Bergbauindustrie jährlich etwa 70 Milliarden Rand (3,9 Milliarden Dollar) an diejenigen, die illegal Gold abbauen. Der Minerals Council South Africa, der die größten Bergbauunternehmen des Landes vertritt, lehnte einen Kommentar ab und verwies auf die Polizei und die Regierung. Die Lobbygruppe erklärte, dass illegaler Bergbau mit organisierter Kriminalität verbunden sei und die Betreiber Verbindungen zu globalen Verbrechersyndikaten hätten.© Redaktion GoldSeiten.de