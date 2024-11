Platin - Die Herausforderungen steigen

Der massive Kurseinbruch seit Ende Oktober fand sein vorläufiges Ende an der Unterstützung bei 938 USD, von der der Platinkurs in der letzten Woche nach oben abprallte. Mit der Rückeroberung der Unterstützung bei 954 USD und dem Bruch der steilen Abwärtstrendlinie setzte sich die Erholung fort und erreicht aktuell den Widerstand bei 980 USD. An dieser Stelle kommt es zu einem kurzfristigen Richtungsentscheid.Der Abwärtstrend der letzten Tage ist weiter intakt. Dennoch könnte ein Anstieg über die interne Zielmarke der Erholungsbewegung bei 978 USD und der Hürde bei 980 USD zu Zugewinnen bis 995 USD führen. Dort könnten die Bären wieder aktiv werden und den Platinkurs bis 963 USD und 954 USD drücken. Unterhalb der beiden Unterstützungen wäre der Abwärtstrend reaktiviert und ein Abverkauf bis 938 USD und später an den Bereich um 900 USD zu erwarten.Ein Sprung über 1.005 USD würde dagegen den Abwärtstrend kontern und einen Anstieg bis 1.018 USD und ggf. 1.032 USD nach sich ziehen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)