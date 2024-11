Tanz auf dem (ausbrechenden) Vulkan

In Schilda scheint sich verschärfte Realitätsverweigerung auszubreiten, ob bei der FAZ, die nach Gründen für die Misere in Deutschland sucht, oder bei Eckart von Hirschhausen, der die C19-Impfkampagne weiter für richtig hält. Aber was ist das im Vergleich zum drohenden Vulkanausbruch?Jo Biden scheint mit der Freigabe für die Ukraine, weitreichende Waffen gegen Rußland einzusetzen, vor der Amtsübernahme Trumps Fakten schaffen zu wollen.In Deutschland bereitet die Bundeswehr Unternehmen auf den "Ernstfall" vor, in Schweden gehen Millionen Flugblätter an die Bevölkerung. Goldman Sachs gibt bis Ende 2025 für Gold ein Preisziel von 3.000 Dollar aus, was in Anbetracht der Aussichten viel zu konservativ sein dürfte.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)