Der Goldpreis kommt in Schwung

Nach steilen Kursverlusten, die zu einem stark überverkauften Zustand führten, erholen sich die Gold- und Silberpreise zu Beginn der neuen Woche wieder. War's das? Ist das Schlimmste überstanden, oder müssen wir bis zum Monatsende mit einer weiteren Preisschwäche rechnen? Lassen Sie uns das heute untersuchen.Zunächst einmal ist die Montagsrally auf Nachrichten, Short-Eindeckungen und Gewinnmitnahmen zurückzuführen. Sehr scharfe und kurze Erholungen sind häufig in Phasen des Preisrückgangs zu beobachten, und die heutigen Bewegungen sind nicht unerwartet. In unserer Kolumne von letzter Woche sprachen wir über mögliche Preisrückgänge auf 2.560 Dollar für COMEX-Gold und 30,50 Dollar für COMEX-Silber. Es ist kein Zufall, dass diese Niveaus sehr nahe an den Tiefstständen vom Donnerstag und Freitag liegen.Die oben erwähnten starken und kurzen Erholungen in der Gegenbewegung sind häufig auf stark überverkaufte Bedingungen zurückzuführen. Nach unerbittlichen und scheinbar endlosen Verkäufen vom 6. bis 15. November erreichten sowohl COMEX-Gold als auch -Silber diese überverkauften Niveaus, wobei der tägliche Relative-Stärke-Index für COMEX-Gold Ende letzter Woche auf fast 30 fiel.Das Ergebnis? Einige besorgniserregende Nachrichten aus der Ukraine während des Wochenendes lösten bei Wiederaufnahme des Handels am Sonntagabend ein Kaufinteresse an den Edelmetallen aus, die als sicherer Hafen gelten. Die Käufe setzten sich in China und London fort, und mit Beginn des Handels an der COMEX führten einige Short-Eindeckungen zu weiteren Kursgewinnen.Doch wie geht es weiter? Und wie werden wir feststellen können, ob die Tiefststände erreicht sind oder ob es sich nur um einen Aufschwung vor einem möglichen doppelten Boden in der nächsten Woche handelt? Zunächst einmal sollten wir den US-Dollar-Index im Auge behalten. So wie der COMEX-Goldpreis in der vergangenen Woche stark überverkauft war, so war auch der Dollar-Index stark überkauft, mit dem höchsten RSI-Wert auf Tagesbasis seit über einem Jahr. Er stieß bei 107 auf Widerstand, und nun beginnt das Warten.Wenn er 107 durchbricht, werden die COMEX-Metalle mit ziemlicher Sicherheit wieder zurückgehen. Sollte es jedoch zu weiteren Verkäufen kommen und der Index unter 105,50 fallen, dürften die COMEX-Metalle eine solidere Basis für eine Dezember-Rally finden. Daher sollten wir den Dollar-Index in dieser und der nächsten Woche sehr genau beobachten.Ein weiterer Punkt, den Sie beachten sollten: Der November ist der einzige Monat des Jahres, in dem sowohl für COMEX-Gold als auch für COMEX-Silber Verfallstermine für den ersten Monat anstehen. In der nächsten Woche wird es also zu einem umfangreichen Verfall von COMEX-Optionen kommen, und die Kontrakte für den 24. Dezember werden von der Börse genommen und in die "Lieferung" überführt. Dieser Zeitraum bringt in der Regel eine beträchtliche Volatilität mit sich, so dass Sie auch diesen Faktor im Hinterkopf behalten sollten, wenn Sie nach einem nachhaltigen Boden für diesen jüngsten Pullback suchen.Schauen wir uns abschließend die Preischarts an, um zu sehen, ob es einige Preisniveaus gibt, die es zu beachten gilt. Ein altes Sprichwort besagt, dass das, was eine Unterstützung war, zu einem Widerstand wird und umgekehrt, und das gilt auch für die Gegenwart. Im Beitrag der letzten Woche haben wir darauf hingewiesen, dass die 2.620-Dollar-Marke als Unterstützung zu erwarten ist, aber bei einem Scheitern dieses Niveaus ein Kursrückgang bis in die Nähe der 2.560-Dollar-Marke wahrscheinlich ist. Dieses Niveau wurde am vergangenen Donnerstag erreicht, und jetzt, da der Kurs abprallt, wäre bzw. wird die Rückeroberung der 2.620-Dollar-Marke der erste Schritt in Richtung einer Erholung und einer möglichen Dezember-Rally sein.Für COMEX-Silber lag die erwartete Unterstützungsmarke bei 30,50 Dollar, und sie wurde Ende letzter Woche mit dem Freitagsschlusskurs von 30,30 Dollar ziemlich stark getestet. Daher hätte der heutige Anstieg zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können. Letzten Endes wird die 32,50-Dollar-Marke die wichtigste Marke sein, die es zu beachten gilt, aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg, und es ist unwahrscheinlich, dass wir sie in diesem Monat noch erreichen werden. Für den Moment sollten wir stattdessen 31,50 Dollar im Auge behalten und uns vor einem doppelten Boden in der Nähe von 30,50 Dollar in Acht nehmen, da sich diese Verfallsdaten für die nächste Woche abzeichnen.Abschließend möchte ich sagen, dass dies eine Menge Informationen über den Preis sind, die für einige vielleicht trivial erscheinen. Die beste Strategie für die Gold- und Silberakkumulation war für mich jedoch immer eine Form des Dollar Cost Averaging, bei der ich versuche, Kursrückgänge - sowohl kurz- als auch langfristig - zu nutzen, um meine Bestände aufzustocken. Wenn Sie "Verkaufspreise" aufgrund von Überreaktionen des Marktes ausnutzen können, kann Ihre Kostenbasis im Laufe der Zeit schrumpfen. Letzten Endes muss man jedoch physisches Gold und Silber anhäufen, und zwar sowohl bei Aufschwüngen als auch bei Rückschlägen, denn sie sind der einzige solide Geldschutz, den man in der gegenwärtigen Zeit des Geldwahnsinns hat.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 18. November 2024 auf w ww.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.