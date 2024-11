Green Bridge Metals: Ernennung von Dr. George Hudak zum technischen Berater

Vancouver, 20. November 2024 - Green Bridge Metals Corp. (CSE: GRBM, OTCQB: GBMCF, FWB: J48, WKN: A3EW4S) ("Green Bridge" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ernennung von Dr. George J. Hudak zum technischen Berater des Unternehmens im Bereich Minerals Development bekannt zu geben. Dr. Hudak besitzt einen Doktortitel in Geologie (Wirtschaftsgeologie) von der University of Minnesota Twin Cities, USA, wo er bahnbrechende Forschungen über vulkanogene Massivsulfidlagerstätten aus dem Neoarchaikum und die vulkanische und hydrothermale Umgebung, in der sie vorkommen, durchführte. Dr. Hudak besitzt eine Lizenz als professioneller Geowissenschaftler (Ontario, Kanada) und Lizenzen als professioneller Geologe in Minnesota und Wisconsin, USA. Er ist Fellow der Society of Economic Geologists, aktiver Mentor der Society of Economic Geologists und Lehrbeauftragter in den Fachbereichen Erd- und Umweltwissenschaften an der University of Minnesota Twin Cities und der University of Minnesota Duluth, USA. Derzeit ist er Geschäftsführer von George Hudak Geosciences P.L.L.C.Dr. Hudak, ein erfahrener Wirtschaftsgeologe, verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung bei der Untersuchung einer Vielzahl von Mineralvorkommen im Kanadischen Schild, einschließlich vulkanischer Massivsulfidvorkommen, orogener Goldvorkommen, Eisenvorkommen vom Algoma-Typ, Ni-Cu-Vorkommen in Verbindung mit Komatiit und Titan-Vanadium-Eisen-Vorkommen in Verbindung mit ultramafischen Oxid-Intrusionen im Duluth Complex in Minnesota. Er war sowohl für kleine als auch für große Bergbauunternehmen in Kanada als Berater tätig. In seiner jüngsten Funktion als Forschungsgruppenleiter für Geologie und Mineralien am Natural Resources Research Institute der University of Minnesota beaufsichtigte Dr. Hudak mehrere Studien, bei denen hochreine Titanoxid- und Eisenoxidpulver durch hydrometallurgische Verarbeitung aus einem der Fe-Ti-V-Vorkommen im Duluth Complex in Minnesota, die mit ultramafischen Oxid-Intrusionen verbunden sind, hergestellt wurden. Er beaufsichtigte auch die Entwicklung von hochreinen Vanadiumprodukten aus diesem Vorkommen in einer Folgestudie. Zusätzlich zu den Fe-Ti-V-Produkten wurden die im Rahmen dieser Studien produzierten hydrometallurgischen Abgänge gemäß den Bestimmungen von Ontario als inert eingestuft.Bei der Erörterung seiner neuen Rolle brachte Dr. Hudak seine Begeisterung für die weiteren Explorations- und Erschließungsbemühungen von Green Bridge im Zusammenhang mit den Fe-Ti-V-Lagerstätten in Minnesota zum Ausdruck: "Der Duluth Complex in Minnesota verfügt über zahlreiche unerforschte und potenziell unerschlossene Fe-Ti-V-Vorkommen, die das Potenzial haben, hochreines und hochwertiges Eisen und kritische Metallprodukte sowie Kupfer zu produzieren. Jüngste hydrometallurgische Fortschritte und Studien deuten darauf hin, dass diese Ressourcen bei der Produktion von Inertabfällen erschlossen werden könnten. Es ist eine Ehre, mit Green Bridge zusammenzuarbeiten, um diese potenziell wertvollen und wünschenswerten Ressourcen besser zu verstehen und die Entwicklung möglicher hochwertiger Produkte aus diesen Ressourcen auf umweltfreundliche Weise zu unterstützen." Green Bridge Metals Corp. ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb von an "Batteriemetallen" reichen Mineralvorkommen und die Erschließung der South Contact Zone (das "Grundstück") entlang des Basalkontakts der Duluth-Intrusion nördlich von Duluth, Minnesota, konzentriert. Die South Contact Zone enthält große Tonnagen Kupfer-Nickel und Titan-Vanadium in Ilmenit, die in ultramafischen bis oxidischen ultramafischen Intrusionen vorkommen. Das Grundstück hat Explorationsziele für große Ni-Mineralisierungen, hochgradige magmatische Ni-Cu-PGE-Sulfidmineralisierungen und Titan.IM NAMEN VON GREEN BRIDGE METALS"David Suda"Präsident und HauptgeschäftsführerDavid Suda, Präsident und HauptgeschäftsführerTel: 604.928-3101investors@greenbridgemetals.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chZukunftsweisende Informationen: Bestimmte Aussagen und Informationen in diesem Dokument, einschließlich aller Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, enthalten zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen oder Informationen in Bezug auf: die Exploration, die Erschließung und das Potenzial der South Contact Zone Properties.Obwohl das Management des Unternehmens der Ansicht ist, dass die getroffenen Annahmen und die durch solche Aussagen oder Informationen dargestellten Erwartungen angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen als richtig erweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über: die Erschließung des Grundstücks South Contact Zone. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen beruhen naturgemäß auf Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder die Branchenergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem: die Lokalisierung von Mineralvorkommen ist von Natur aus risikoreich; die Exploration und Erschließung der Grundstücke in der South Contact Zone könnte nicht zu einem kommerziell erfolgreichen Ergebnis für das Unternehmen führen; Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens; die geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen in der Bergbaubranche im Allgemeinen; Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen oder der Bedingungen auf den Finanzmärkten; Änderungen der Gesetze (einschließlich der Bestimmungen in Bezug auf Bergbaukonzessionen); und andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit detailliert beschrieben werden.Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.Bestimmte Abbildungen und Verweise enthalten Informationen, die sich auf öffentliche und unternehmensinterne Referenzen stützen, die seit dem Datum, auf das sie sich beziehen, aktualisiert, geändert oder modifiziert worden sein können.Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt.