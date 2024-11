Cartier durchteuft einen hochgradigen Abschnitt von 4,4 m mit 35,3 g/t Au

Bohrloch Koordinaten Azimut (°) / von bis Au Länge

UTM (m) Fallwinkel (°) (m) (m) (g/t) (m)

CH24-197 330398/ 5320455/ 336 52/-56 166,3 166,9 241,0 0,6

enthalten in 164,3 168,7 35,3 4,4

Bohrloch Koordinaten Azimut (°) / von bis Au Länge

UTM (m) Fallwinkel (°) (m) (m) (g/t) (m)

CH24-191 330299/ 5320411/ 337 182/-63 201,5 202,0 13,7 0,5

enthalten in 198,5 203,0 4,7 4,5

CH24-190 202/-73 217,1 218,6 5,9 1,5

Bohrloch Koordinaten Azimut (°) / von bis Au Länge

UTM (m) Fallwinkel (°) (m) (m) (g/t) (m)

CH24-186 330304/ 5320309/ 337 161/-45 56,0 64,0 7,2 8,0

einschließlich 56,0 58,0 11,0 2,0

und 62,0 64,0 12,5 2,0

und 62,0 62,5 26,2 0,5

CH24-188 330299/ 5320411/ 337 181/-46 153,8 154,3 7,2 0,5

Bohrloch Koordinaten Azimut (°) / von bis Au Länge

UTM (m) Fallwinkel (°) (m) (m) (g/t) (m)

07-86-02 330267/ 5320398/ 336 180/-48 141,7 142,1 18,5 0,4

07-87-05 330326/ 5320268/ 337 180/-49 11,0 11,5 15,0 0,5

enthalten in 11,0 14,4 5,0 3,4

07-86-04 330269/ 5320556/ 335 180/-47 282,7 285,9 2,9 3,2

Val-dOr, 20. November 2024 - Cartier Resources Inc. (TSXV: ECR, FWB: 6CA) (Cartier oder das Unternehmen) meldet hochgradige Goldergebnisse aus dem Sektor Portal auf dem Konzessionsgebiet East Cadillac, das sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet. Letzteres liegt 45 km östlich des Bergbaucamps Val-dOr.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77519/Cartier_201124_DEPRcom.001.jpeg- Die Bohrlöcher durchteuften:o einen Abschnitt von 0,6 m mit einem Gehalt von 241,0 g/t Au, enthalten in 4,4 m mit 35,3 g/t Au, 250 m nördlich der Goldzone Portal (ABBILDUNG und Tabelle 1 unten);o Abschnitte von 0,5 m mit einem Gehalt von 13,7 g/t Au, enthalten in 4,5 m mit 4,7 g/t Au, und 1,5 m mit 5,9 g/t Au, mehrere Meter von der Explorationsstrecke Portal entfernt (Tabelle 2 unten);- Mithilfe von zwei Bohrgeräten konnten bislang im Rahmen des Explorationsbohrprogramms 2024 mit 29.000 m Gesamtlänge (164 Bohrlöcher) 5 neue hochgradige Goldzonen auf dem Konzessionsgebiet East Cadillac entdeckt werden; die Exploration wird fortgesetzt (ABBILDUNG).Die Ergebnisse, die nördlich der Zone Portal erzielt wurden, deuten auf das Vorkommen einer zweiten hochgradigen Goldstruktur in diesem Gebiet hin, so Philippe Cloutier, President und CEO.Die Längen der durchteuften Mineralisierungsabschnitte werden als gemessene Längen entlang des Bohrkerns angegeben.Die geschätzten wahren Mächtigkeiten der durchteuften Mineralisierungsabschnitte betragen etwa 20 % der gemeldeten Bohrlängen.Die Längen der durchteuften Mineralisierungsabschnitte werden als gemessene Längen entlang des Bohrkerns angegeben.Die geschätzten wahren Mächtigkeiten der durchteuften Mineralisierungsabschnitte betragen etwa 65 bis 75 % der gemeldeten Bohrlängen.Die Längen der durchteuften Mineralisierungsabschnitte werden als gemessene Längen entlang des Bohrkerns angegeben.Die geschätzten wahren Mächtigkeiten der durchteuften Mineralisierungsabschnitte betragen etwa 85 bis 95 % der gemeldeten Bohrlängen.Die Längen der durchteuften Mineralisierungsabschnitte werden als gemessene Längen entlang des Bohrkerns angegeben.Die geschätzten wahren Mächtigkeiten der durchteuften Mineralisierungsabschnitte betragen etwa 85 bis 95 % der gemeldeten Bohrlängen.Für jede an das Labor gesendete Probencharge fügt Cartier 5 % der Probenanzahl in Form von zertifizierten Standards und weitere 5 % in Form von Blindproben ein, um die Qualitätskontrolle zu gewährleisten. Die Proben werden im Labor Techni-Lab (Actlabs) in Ste-Germaine-Boulé, Québec, Kanada, analysiert. Proben mit einem Gewicht von 3 bis 5 kg werden im Labor zerkleinert (90 % kleiner als 10 Mesh (2,00 mm)). Anschließend wird eine 500-g-Fraktion jeder Probe pulverisiert (90 % kleiner als 200 Mesh (0,07 mm)). Die daraus resultierenden 50-g-Gesteinspulverproben werden mittels Brandprobe und anschließendem Atomabsorptionsverfahren analysiert. Proben mit Ergebnissen 1,0 g/t und < 10,0 g/t werden erneut mittels Brandprobe und anschließendem Atomabsorptionsverfahren analysiert. Ergebnisse von mehr als oder gleich 10,0 g/t Au werden mittels Brandprobe und anschließendem Gravimetrieverfahren analysiert. Bei Proben, die sichtbares Gold enthalten, wird eine 500-g-Teilprobe des Gesteins mittels Metallsiebmethode analysiert.Die wissenschaftlichen und technischen Informationen des Unternehmens in dieser Pressemitteilung wurden von Herrn Gaétan Lavallière, P.Geo., Ph.D., Vice-President, und Herrn Ronan Déroff, P.Geo., M.Sc., Senior Geologist, Project Manager und Geomatiker, beide sachkundige Personen gemäß National Instrument 43 101, erstellt und geprüft. Herr Lavallière hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen genehmigt.Cartier Resources Inc. wurde 2006 gegründet und ist ein Explorationsunternehmen mit Sitz in Val-d'Or, Québec, Kanada. Die Projekte des Unternehmens befinden sich in Québec. Die Provinz wird regelmäßig als eine der besten Bergbaujurisdiktionen der Welt eingestuft. Cartier treibt die Erschließung seines Vorzeigeprojekts East Cadillac aktiv voran und sucht Geschäftspartner für seine anderen Projekte. Das Unternehmen wird von bedeutenden Unternehmen und Institutionen unterstützt, darunter Agnico Eagle Mines, O3 Mining und Investmentfonds der Provinz.Philippe Cloutier, P.Geo., President und CEOTelefon: 819-856-0512philippe.cloutier@ressourcescartier.comwww.ressourcescartier.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!