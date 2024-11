Unabhängige Stimmrechtsberatungsfirma ISS empfiehlt IsoEnergy-Aktionären, FÜR den Arrangement-Beschluss mit Anfield zu stimmen

- Ihre Stimme ist wichtig, unabhängig davon, wie viele Stimmen Sie besitzen.- Der Board of Directors von IsoEnergy empfiehlt den Aktionären einstimmig, FÜR den Arrangement-Beschluss zu stimmen.Toronto, 20. November 2024 - IsoEnergy Ltd. (IsoEnergy) (TSX: ISO; OTCQX: ISENF) freut sich, bekannt zu geben, dass die unabhängige Stimmrechtsberatungsfirma Institutional Shareholder Services Inc. (ISS) den IsoEnergy-Aktionären (Aktionäre) empfohlen hat, auf der bevorstehenden Sonderversammlung der Aktionäre (die Versammlung), die am Dienstag, dem 3. Dezember 2024, um 14:00 Uhr (Ortszeit Toronto) stattfindet, für den ordentlichen Beschluss (den Beschluss zur Aktienausgabe) zu stimmen, um die Aktienausgabe im Zusammenhang mit der zuvor angekündigten Vereinbarung (die Vereinbarung) zwischen dem Unternehmen und Anfield Energy Corp. (Anfield) zu genehmigen.Philip Williams, Chief Executive Officer und Director von IsoEnergy, kommentierte: Wir freuen uns, dass ISS die einstimmige Empfehlung des Board of Directors unterstützt, dass die Aktionäre FÜR den Beschluss zur Aktienemission stimmen. Wir freuen uns darauf, auf den Abschluss des Arrangements hinzuarbeiten, und ermutigen alle IsoEnergy-Aktionäre, den Empfehlungen von ISS und dem Board of Directors von IsoEnergy zu folgen und FÜR den Arrangement-Beschluss zu stimmen.ISS ist weithin als führendes unabhängiges Beratungsunternehmen für Abstimmungen und Unternehmensführung anerkannt. Viele große institutionelle Investmentfirmen, Investmentfonds und Treuhänder in ganz Nordamerika verlassen sich auf ihre Analysen und Empfehlungen.In seinem Bericht erklärte ISS unter anderem, dass die Transaktion strategisch sinnvoll ist, da das fusionierte Unternehmen voraussichtlich einen besseren Zugang zu Kapital und eine höhere Handelsliquidität haben, potenzielle Kostensynergien erschließen und den Aktionären Entwicklungsoptionen bieten wird.Aktionäre werden daran erinnert, dass die Frist für die Stimmabgabe schnell näher rückt. Aktionäre müssen ihre Stimmrechtsvollmachten bis Freitag, den 29. November 2024, 14:00 Uhr (Ortszeit Toronto) einreichen.Der Board of Directors von IsoEnergy empfiehlt den Aktionären, FÜR den Beschluss über die Ausgabe von Aktien zu stimmenAm 1. Oktober 2024 schlossen IsoEnergy und Anfield eine endgültige Vereinbarung (die Arrangement-Vereinbarung), gemäß der IsoEnergy sich bereit erklärt hat, alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Anfield (die Anfield-Aktien) im Rahmen eines gerichtlich genehmigten Arrangement-Plans zu erwerben.Auf der Versammlung werden die IsoEnergy-Aktionäre gebeten, über den Beschluss zur Ausgabe von Aktien und einen Sonderbeschluss zur Genehmigung einer möglichen Konsolidierung der IsoEnergy-Aktien (zusammen mit dem Beschluss zur Ausgabe von Aktien die Beschlüsse) abzustimmen, wie jeweils im Informationsrundschreiben der Geschäftsführung, das den IsoEnergy-Aktionären im Zusammenhang mit der Versammlung (das Rundschreiben) zugesandt wurde, genauer beschrieben.Die Versammlung findet am 3. Dezember 2024 um 14:00 Uhr (Ortszeit Toronto) online unter meetnow.global/M9YNP66 statt. Aktionäre, die am 29. November 2024 im Aktienregister eingetragen sind, sind auf der Versammlung stimmberechtigt.Bitte besuchen Sie die Seite Sonderversammlung auf unserer Website für vollständige Details und Links zu allen relevanten Dokumenten vor der Versammlung unter https://www.isoenergy.ca/investors/special-meeting/. Das Rundschreiben ist auch unter dem Profil von IsoEnergy auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) verfügbar.Wenn Sie Fragen zu den Angelegenheiten der Versammlung haben oder Hilfe bei der Stimmabgabe benötigen, wenden Sie sich bitte an den Stimmrechtsvertreter von IsoEnergy, die Laurel Hill Advisory Group, unter:Laurel Hill Advisory GroupGebührenfrei: 1-877-452-7184 (für Aktionäre in Nordamerika)International: +1-416-304-0211 (für Aktionäre außerhalb Kanadas und der USA)E-Mail: assistance@laurelhill.com IsoEnergy Ltd. (TSX: ISO) (OTCQX: ISENF) ist ein führendes, weltweit diversifiziertes Uranunternehmen mit umfangreichen aktuellen und historischen Mineralressourcen in den besten Uranabbaugebieten Kanadas, der USA und Australiens in unterschiedlichen Entwicklungsstadien, die eine kurz-, mittel- und langfristige Hebelwirkung auf steigende Uranpreise bieten. IsoEnergy treibt derzeit sein Projekt Larocque East im Athabasca-Becken (Kanada) voran, wo sich die Lagerstätte Hurricane befindet, die die weltweit höchstgradige angedeutete Uranmineralressource aufweist.IsoEnergy verfügt außerdem über ein Portfolio genehmigter, ehemals produzierender konventioneller Uran- und Vanadiumminen in Utah mit einer Vereinbarung zur Lohnaufbereitung mit Energy Fuels Inc. Diese Minen befinden sich derzeit in Bereitschaft und können schnell wieder in Betrieb genommen werden, sobald die Marktbedingungen dies zulassen, wodurch IsoEnergy als kurzfristiger Uranproduzent positioniert wird.Philip Williams, CEO und Directorinfo@isoenergy.caTel.: 1-833-572-2333X: @IsoEnergyLtdwww.isoenergy.caIn Europe:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chKeines der Wertpapiere, die im Rahmen der Vereinbarung ausgegeben werden sollen, wurde oder wird gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert, und es wird erwartet, dass alle im Rahmen der Vereinbarung auszugebenden Wertpapiere unter Berufung auf die verfügbaren Ausnahmen von diesen Registrierungsanforderungen gemäß Abschnitt 3(a)(10) des U.S. Securities Act und die anwendbaren Ausnahmen gemäß den Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten ausgegeben werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für Wertpapiere dar.Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, antizipiert oder nicht erwartet oder glaubt oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder die Aussage, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden oder werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen können sich auf das Arrangement beziehen, einschließlich Aussagen in Bezug auf den Vollzug des Arrangements; den Erhalt und den Zeitpunkt der Zustimmung der IsoEnergy-Aktionäre zum Arrangement; das Datum der Versammlung; und alle anderen Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, von denen die Unternehmen erwarten oder annehmen, dass sie in Zukunft eintreten werden oder können.Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die zwar zum damaligen Zeitpunkt vom Management als vernünftig erachtet wurden, jedoch naturgemäß geschäftlichen, marktbezogenen und wirtschaftlichen Risiken, Unwägbarkeiten und Eventualitäten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem die Annahmen, dass IsoEnergy und Anfield das Arrangement in Übereinstimmung mit den Bedingungen und dem Zeitplan der entsprechenden Vereinbarungen abschließen werden; dass die Parteien die erforderlichen Genehmigungen der Aktionäre, Aufsichtsbehörden, Gerichte und Börsen erhalten und die anderen Bedingungen für den Abschluss des Arrangements rechtzeitig erfüllen werden. Obwohl IsoEnergy versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.Solche Aussagen stellen die aktuellen Ansichten von IsoEnergy in Bezug auf zukünftige Ereignisse dar und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die, obwohl sie von IsoEnergy als vernünftig erachtet werden, von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Risiken, Eventualitäten und Ungewissheiten unterliegen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: die Unfähigkeit von IsoEnergy und Anfield, die Vereinbarung abzuschließen; eine wesentliche nachteilige Änderung des Zeitpunkts und der Bedingungen, zu denen die Vereinbarung abgeschlossen wird; die Unfähigkeit, alle Bedingungen für den Abschluss der Vereinbarung zu erfüllen oder auf sie zu verzichten; das Versäumnis, im Zusammenhang mit der Vereinbarung die Zustimmung der Aktionäre, der Aufsichtsbehörden, der Gerichte oder der Börse einzuholen; unerwartete Änderungen des Marktpreises für IsoEnergy-Aktien und/oder Anfield-Aktien; Änderungen der aktuellen und zukünftigen Geschäftspläne von IsoEnergy und/oder Anfield und der damit verbundenen strategischen Alternativen; Wachstumsaussichten und -perspektiven des Geschäfts von Anfield; behördliche Entscheidungen und Verzögerungen; die Bedingungen an der Börse im Allgemeinen; Nachfrage, Angebot und Preisgestaltung für Uran; und die allgemeinen wirtschaftlichen und politischen Bedingungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und anderen Gerichtsbarkeiten, in denen die betreffende Partei geschäftlich tätig ist. Weitere Faktoren, die sich wesentlich auf solche zukunftsgerichteten Informationen auswirken könnten, sind in den Risikofaktoren im jüngsten jährlichen Informationsformular von IsoEnergy, dem Rundschreiben und den anderen Einreichungen von IsoEnergy bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden beschrieben, die jeweils auf dem Profil jedes Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. IsoEnergy verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!