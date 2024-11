Gold - Erste Entscheidungszone ist erreicht

Der steilen Kaufwelle an den Zielbereich um 2.770 USD folgte Ende Oktober eine teils rasante Korrektur, die den Goldpreis vom neuen Allzeithoch bei 2.790 USD bis fast an die Unterstützung bei 2.531 USD drückte. Kurz vor einem weiteren Verkaufssignal rissen die Bullen dort das Ruder herum und starteten eine Erholung. Diese führt nach der bullischen Rückeroberung der 2.600-USD-Marke aktuell an den Bereich um 2.650 USD. Heute kann die zur Verkaufswelle seit dem Rekordhoch gehörende Abwärtstrendlinie überschritten werden.Zwischen 2.650 und 2.670 USD liegen neben einem klassischen Kurswiderstand auch mehrere interne Kursziele der Erholungsbewegung. Hier kann der Anstieg der letzten Tage enden und eine weitere Verkaufswelle in Richtung 2.531 USD starten. Sollte der Bereich um 2.685 USD dagegen ebenfalls durchschritten werden, wäre dieses Widerstandsgebiet nachhaltig überwunden und der Goldpreis dürfte direkt bis 2.710 USD und 2.725 USD klettern. Auf diesem Niveau dürften sich allerdings die Bären zurückmelden und die Korrekturphase fortsetzen.Scheitert der laufende Anstieg vor der 2.670-USD-Marke, stünde eine Gegenbewegung bis 2.618 USD an. Am gestrigen Tief könnte ein zweiter Ausbruchsversuch über 2.670 USD beginnen. Unter der Marke stünde dagegen ein Einbruch auf 2.600 USD an. Darunter wäre die Erholung beendet und die Abwärtswelle seit dem Allzeithoch reaktiviert. Abgaben bis 2.531 USD und später 2.483 USD wären damit zu erwarten.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)