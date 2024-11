Newmont Corp. im Abwärtssog mit mehr als -30%

Quelle Chart: stock3

Quelle Chart: stock3

Das amerikanische Minenunternehmen Newmont Corp. steigerte sich im Hinblick auf die vergangene Analyse vom 27. September tatsächlich noch etwas in Richtung der anvisierten Zielmarke von 60,00 USD je Anteilsschein. Knapp davor drehten die Notierungen allerdings ab und es folgte ein bis Abwärtsimpuls von mehr als -30%. Dabei rauschten die Kurse bis fast zur Unterstützung von 40,32 USD. Wie ist die charttechnische Lage jetzt einzuschätzen? Mehr dazu im nachfolgenden Fazit.Der zuvor stabile und mehrmonatige Aufwärtstrend wurde zum Oktoberausklang klar relativiert. Mit einem Gap-Down und massivem Verkaufsdruck vom 24. Oktober wurde die vorherige Aufwärtstendenz beendet. Nach diesem Tiefschlag folgten weitere Abverkäufe, welche die Aktie bis nahe an die eingangs definierte Unterstützungszone von 40,32 USD zurückführten.Seit einigen Tagen läuft eine Erholungsbewegung, welche im Anschluss an den Ausverkauf aufgrund der Quartalszahlen im Oktober jedoch rein korrektiv einzuschätzen ist. Spätestens am Widerstand von 45,18 USD könnte die Aktie wieder Gegenwind erfahren, sodass es in einer weiteren Abwärtswelle nochmals in Richtung von 40,32 USD abwärtsgehen könnte.Charttechnisch hat sich die generelle Lage klar eingetrübt, sodass es schon einer deutlichen Nachfrage bedarf, um eine nachhaltige Erholungs- beziehungsweise Umkehrbewegung einzuleiten. Sollte diese ausbleiben und der Kurs wieder bis 40,32 USD, gilt es darauf zu achten, ob die Marke von 40,00 USD verteidigt werden kann. Denn Notierungen darunter würden weiteres Abwärtspotenzial bis mindestens 37,50 USD in Aussicht stellen.Sollte sich hingegen die gestartete Erholung tatsächlich über den Widerstand von 45,18 USD hinaus fortsetzen können, wären weitere Zugewinne bis 49,45 USD möglich. Nach dann möglicher Konsolidierung oberhalb der beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50+200, wären mittelfristige sogar wieder Kurse über 50,00 USD je Anteilsschein denkbar.Aufgrund des vorangegangenen Ausverkaufs und der laufenden Gegenbewegung muss sich zeigen, ob die Käufer die Kraft besitzen, den Kurs der Aktie über den Widerstand von 45,18 USD hinauszubefördern. Erst dann wäre tatsächlich weiteres Erholungspotenzial bis rund 50,00 USD gegeben.Die Bären haben die Aktie fest im Griff und so könnten es alsbald wieder bergab gehen. Unterhalb von 45,18 USD besteht jederzeit die Wiederaufnahme begonnenen Abwärtsbewegung. Sollte es dabei zur Unterschreitung des Levels von 40,00 USD je Anteilsschein kommen, würde sich weiterer Druck bis mindestens 37,50 USD eröffnen.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.