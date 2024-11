China findet Goldvorkommen im Wert von 83 Milliarden Dollar in Hunan

China hat in der zentralen Provinz Hunan Goldvorkommen im Wert von 600 Milliarden Yuan (82,9 Milliarden Dollar) entdeckt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua laut Reuters vor wenigen Stunden.China ist der größte Goldproduzent der Welt und hat nach Angaben des World Gold Council im Jahr 2023 rund 10% der Weltproduktion ausgemacht. In den ersten drei Quartalen dieses Jahres verbrauchte das Land 741,732 Tonnen Gold bei einer Produktion von 268,068 Tonnen, was bedeutet, dass es auf Importe angewiesen ist, um die Inlandsnachfrage zu decken.Die Hunan Academy of Geology hat im Bezirk Pingjiang mehr als 40 Goldadern in einer Tiefe von mehr als 2.000 Metern entdeckt und insgesamt 300,2 Tonnen Goldressourcen mit einem Höchstgehalt von 138 Gramm pro Tonne im Kerngebiet der Exploration entdeckt, so Xinhua. Laut Xinhua prognostizierte das Unternehmen mehr als 1.000 Tonnen Goldvorkommen in einer Tiefe von mehr als 3.000 Metern.© Redaktion GoldSeiten.de