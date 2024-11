Palladium - Beeindruckendes Comeback!

Ausgehend von der Unterstützung bei 920 USD konnte sich Palladium in den letzten Tagen in beeindruckender Manier vom steilen Verkaufsimpuls erholen, der Ende Oktober an der Widerstandsmarke bei 1.243 USD begonnen hatte. Die Rückeroberung der früheren Unterstützungen bei 967 USD und 993 USD beflügelte die Käufer und sorgte für einen Anstieg an die Kurshürde bei 1.041 USD. An diesem Hindernis haben sich die Bullen bislang die Zähne ausgebissen.Der Kaufdruck der letzten Tage dürfte dennoch dafür sorgen, dass die Marke überwunden und die Erholung bis 1.083 USD fortgesetzt werden kann. An dieser Stelle verläuft nicht nur ein klassischer Widerstand, sondern auch die frühere Aufwärtstrendlinie. Entsprechend könnte Palladium dort in Richtung 993 USD abprallen. Sollte die Marke aber auch überschritten werden, kann die Kaufwelle bis 1.120 USD führen.Die gesamte Abwärtswelle seit dem Hoch bei 1.243 USD wäre bei Kursen oberhalb von 1.138 USD neutralisiert. Damit würden auch die Chancen dafür deutlich steigen, dass mit dem Tief bei 917 USD nicht nur der Einbruch seit Ende Oktober beendet wurde, sondern auch mindestens die Abwärtstrendphase seit Mai vergangenen Jahres ihrem Ende entgegengeht. Mit einem Ausbruch über 1.243 USD wäre diese These bestätigt.Eine Zwischenkorrektur bis 993 USD wäre unproblematisch. Unter 993 USD müsste allerdings der Support bei 967 USD halten, um einen Abverkauf bis 920 USD und darunter ggf. bereits 875 USD zu vermeiden.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)