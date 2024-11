Matthew Jones: Krieg ist nur für eines gut: Gold

Die Rekordrally des Goldpreises im Jahr 2024 stieß bei 2.791 $ pro Unze auf einen Widerstand, der zu einem Rückgang auf 2.540 $ pro Unze führte, und während einige vor einer längeren Konsolidierungsphase warnen, glaubt Matthew Jones, Edelmetallanalyst bei Solomon Global, dass das gelbe Metall noch vor Weihnachten ein neues Allzeithoch von über 2.800 $ erreichen könnte. "Krieg. Was bringt er? Absolut nichts, außer dass er den Goldpreis auf ein Rekordhoch treibt", meinte der Experte laut einem Bericht von Kitco . "Im derzeitigen Klima sind 2.800 $ vor Weihnachten nicht ausgeschlossen."Ein Weltkrieg zwischen Russland, den USA und der NATO könnte den Goldpreis aufgrund mehrerer miteinander verbundener wirtschaftlicher und geopolitischer Faktoren auf ein Rekordhoch treiben, so Jones. "Investoren flüchten in der Regel in Gold, um ihr Vermögen zu schützen, was zu einer erhöhten Nachfrage und höheren Preisen führt", erklärte er. "Ein globaler Konflikt würde wahrscheinlich die Finanzmärkte destabilisieren und zum Verkauf von Aktien und riskanteren Anlagen führen. Da die Anleger nach Stabilität suchen, könnte Gold erhebliche Zuflüsse verzeichnen, was den Preis weiter in die Höhe treiben würde".Er wies darauf hin, dass es in Zeiten verschärfter Konflikte häufig zu Unterbrechungen der Versorgungskette, Energiekrisen und weit verbreiteten Wirtschaftssanktionen komme, die sich positiv auf den Goldpreis auswirken könnten. "Diese Unterbrechungen können zu Inflation und wirtschaftlicher Instabilität führen, beides historisch positive Faktoren für den Goldpreis", führte er aus. "Regierungen, die in Kriege verwickelt sind, wenden oft beträchtliche Militärausgaben auf, was zu einem Anstieg der Staatsverschuldung und der Notenpresse führt", fügte Jones hinzu. "Dies kann Fiat-Währungen wie den US-Dollar oder den Euro schwächen, was Gold als Wertaufbewahrungsmittel attraktiver macht."Ein Weltkrieg könne die globalen Handelssysteme zerstören und das Vertrauen in den internationalen Handel und die Finanzsysteme schwächen, warnte Jones weiter. "In einem solchen Szenario könnten Zentralbanken und Investoren auf Gold als allgemein anerkannten und greifbaren Wert zurückgreifen". Während vergangener Konflikte wie dem Zweiten Weltkrieg, dem Kalten Krieg und dem Golfkrieg tendierte der Goldpreis in der Regel nach oben, heißt es vergleichend. "Moderne Kriege haben aufgrund der Verflechtung der Weltmärkte in der Regel größere wirtschaftliche Auswirkungen, was die Nachfrage nach Gold weiter steigern könnte."© Redaktion GoldSeiten.de