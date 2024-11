13 Millionen Dollar pro Bitcoin?! oder Mega-Blase?

Der Winter naht und mit dem Stop des letzten Leitungsgases aus Rußland drohen auch in Deutschland Preissteigerungen.Polen stockt seine Goldvorräte auf, um in Krisenzeiten und bei Marktspannungen gewappnet zu sein. China soll mittlerweile ca. 9.000 t Silber pro Jahr importieren. Rechnet man Indien dazu und vergleicht das mit dem jährlichen Angebot, wundert man sich über den aktuellen Preis.Bitcoin rast von Rekord zu Rekord, auch angetrieben durch Microstrategy, das Unternehmen von Michael Saylor, das jetzt schon 331.000 BTC besitzt und in den nächsten drei Jahren weitere 42 Mrd. $ investieren möchte. Saylor hält bei BTC in den nächsten 21 Jahren einen Preis von 13 Mio. $ pro Coin für realistisch. Tun Sie das auch unter den aktuellen Umständen und Aussichten? Dies könnte die größte Blase aller Zeiten sein.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)