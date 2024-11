All-Time-High-Regen

Mangelteuerung herrscht weiter vor, total falsch "Inflation" genannt und entstanden ist die Mangelteuerung aus Geopolitik und nicht wegen Geldpolitik. Preissteigerungen der letzten Jahre beruhten ausschließlich auf Mangelteuerung.Gute Zahlen bei NVDA und der Rücktritt eines US-Regulators, Gensler prägten die Woche. Die Märkte preisen nun noch viel weniger regulatorischen Widerstand gegen Crypto ein und der digitale Rohstoff mit der Mengenlimitierung brach daher an die 100.000 USD Marke auf, nicht ganz erreicht bisher mit 99.400 aber jedenfalls ein Allzeithoch markierend:Das war zu erwarten und es ist weniger "Crypto" als vielmehr und sehr spezifisch "BitCoin". Sie sehen ETH zum Vergleich weit hinterherhinken:Das ist aber nicht das einzige bedeutende Allzeithoch in der abgelaufenen Woche, denn Gold ließ sich, in seiner Ratio gegen EUR auch nicht bitten: 2606 EUR/ Unze sind der neue Wert und er wurde impulsiv erreichtAuch gegen USD hat Gold eine Erholung zu bieten, allerdings vor dem ATH einen kleineren Widerstand vor sich:Aktien ebenfalls erholt und mit kleinem Widerstand vor der Nase, wie Gold:Insgesamt ergibt das erneut ein Gesamtallzeithoch in unserem Gesamtportfolio. So weit, so erfreulich. Die Systemgesundheit bleibt jedoch gefährlich:Die 2-jährigen US-Staatsanleihen begannen einen neuen Sinkflug:Während die 10-jährigen sich nicht erholten und nur eine Pause einlegten:Die Lage bleibt insgesamt sehr gefährlich.© Mag. Christian Vartianvartian.hardasset@gmail.comDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.