Emirates Minting stellt größten Goldbarren der Welt her

Emirates Minting & Refinery, einer der weltweit größten Anbieter von hochwertigen Gold- und Silberprodukten sowie Dienstleistungen in der Edelmetallindustrie, hat die Produktion des weltweit größten Goldbarrens mit einem Gewicht von über 300 Kilogramm bekannt gegeben. Dies berichtet die Seite Al Bawaba . Der 300 Kilogramm schwere Goldbarren wurde auch von Guinness World Records als größter Goldbarren der Welt anerkannt.Das Medienbüro der Regierung von Dubai, sagte: "Die Emirates Printing Factory hat einen neuen Weltrekord für Dubai aufgestellt, indem sie den größten Goldbarren mit einem Gewicht von über 300 Kilogramm hergestellt hat. Die Urkunde für das Guinness-Buch der Rekorde wurde im Rahmen der Abschlusszeremonie der Dubai Precious Metals Conference überreicht." Bei einem aktuellen Goldpreis von knapp 2.670 Dollar pro Unze ist der größte Goldbarren der Geschichte rund 25,755 Millionen Dollar wert.Die Emirates Minting & Refinery feierte kürzlich diesen Erfolg, der den Status Dubais als führenden Goldproduzent, das oft als "Stadt des Goldes" bezeichnet wird, bestätigt. Al Bawaba verweist abschließend noch einmal auf den kürzlich veröffentlichten Bericht des Dubai Multi Commodities Centre (DMCC), der zeigte, dass die VAE Großbritannien im Goldhandel überholt haben. Der Handelswert der VAE überstieg 129 Mrd. USD, was einem jährlichen Anstieg von fast 36% in 2023 entspricht.© Redaktion GoldSeiten.de