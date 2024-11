Dekotierung der Centamin-Aktien von der Börse

Im Anschluss an die Ankündigung von Centamin Plc und AngloGold Ashanti Plc am 22. November 2024 in Bezug auf das Scheme of Arrangement zwischen Centamin und den Scheme-Aktionären gemäß Artikel 125 des Jersey Companies Law zur Umsetzung des empfohlenen Bar- und Aktienerwerbs des gesamten ausgegebenen und noch auszugebenden Aktienkapitals von Centamin durch AngloGold Ashanti, gibt Centamin bekannt, dass die FCA (Financial Conduct Authority) auf Antrag von Centamin die Zulassung der Centamin-Aktien zur offiziellen Börsennotierung und die Londoner Börse die Zulassung der Centamin-Aktien zum Handel am Hauptmarkt der Londoner Börse für börsennotierte Wertpapiere mit Wirkung von 8:00 Uhr heute, 25. November 2024, widerrufen. Die Notierung der Centamin-Aktien an der Toronto Stock Exchange wird heute, 25. November 2024, um 16.00 Uhr (Ortszeit Toronto) eingestellt.AngloGold Ashanti ist ein weltweit tätiges Goldbergbauunternehmen mit einem diversifizierten und hochwertigen Portfolio an Betrieben, Projekten und Explorationsaktivitäten in neun Ländern auf vier Kontinenten.© Redaktion MinenPortal.de