Doug Casey: Gold wird noch viel höher steigen

In einem Interview mit dem Investing News Network sprach Doug Casey von InternationalMan.com und dem Podcast Doug Casey's Take über seine Gedanken zur Zukunft der USA, während sich Donald Trump auf seine Amtszeit als Präsident vorbereitet. Er sprach auch darüber, was er derzeit mit seinem Geld macht – und was nicht. "Ich halte mich von Aktien fern, mit ein paar Ausnahmen hier und da – es gibt immer Ausnahmen. Halten Sie sich von allen Anleihen fern, ganz ehrlich. Sie sind eine dreifache Bedrohung für Ihr Kapital", erklärte Casey. "Ich mag immer noch Rohstoffe – Rohstoffe sind billig im Vergleich zu allem anderen. Und Gold ist nicht billig, aber es wird noch viel höher steigen."Je höher der Goldpreis steigt, desto mehr Anleger interessieren sich seiner Meinung nach für Goldaktien. "Der Markt für Goldminenaktien war eigentlich ganz okay. Nicht großartig, aber für mich in den letzten drei, vier oder fünf Jahren okay. Aber ich glaube, die Welt wird sich drehen und irgendwann werden die Leute sagen: 'Ich muss diese verrückten kleinen, miesen Goldaktien haben'", meinte Casey. "Und sie werden wieder 10 zu 1 steigen, so wie sie es als Gruppe schon fünf Mal getan haben, seit 1971, als Gold von der Nixon-Regierung freigelassen wurde – oder der Dollar zum ersten Mal abgewertet wurde, sollte ich sagen".Neben Gold ist Casey weiterhin an Öl-, Gas und Kohleaktien interessiert. Er erwähnte auch Uran als einen Sektor, der seine Aufmerksamkeit verdient, und verwies auf die bevorstehende Welle von Rechenzentren für künstliche Intelligenz, die Strom benötigen. "Man muss seine Lenden gürten, weil man nicht weiß, welcher Wahnsinn in den nächsten Jahren über die Welt hereinbrechen wird. Selbst wenn Trump all die richtigen Dinge tut – was er nicht tun wird, absolut nicht – obwohl er viele richtige Dinge tut. Die Menschen wollen sich vor der gigantischen Katastrophe schützen, die uns bevorsteht", so Casey. "Mehr ist besser, besonders wenn es um Geld geht. Vor allem, wenn dieses Geld in Gold steckt."© Redaktion GoldSeiten.de