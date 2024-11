Goldaktien schwächer

Gewinn im Jahr 2019: 55,7%

Gewinn im Jahr 2020: 12,1%

Verlust im Jahr 2021: 2,2%

Verlust im Jahr 2022: 8,2%

Gewinn im Jahr 2023: 5,6%

Gewinn im Jahr 2024: 35,6%

Gewinn im Jahr 2019: 81,2%

Gewinn im Jahr 2020: 19,6%

Verlust im Jahr 2021: 12,2%

Verlust im Jahr 2022: 10,7%

Verlust im Jahr 2023: 10,3%

Gewinn im Jahr 2024: 42,9%

Gewinn im Jahr 2019: 36,2%

Gewinn im Jahr 2020: 40,2%

Gewinn im Jahr 2021: 8,5%

Verlust im Jahr 2022: 14,6%

Verlust im Jahr 2023: 14,7%

Gewinn im Jahr 2024: 6,0%

Der Goldpreis verliert im gestrigen New Yorker Handel von 2.680 auf 2.624 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong leicht nach und notiert aktuell mit 2.622 $/oz um 45 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit schwächer.Klimakonferenz beschließt, ab 2026 für den Klimawandel jährlich 300 Mrd Euro neue Schulden aufzunehmen. Bei einer Gewinnspanne von 1% erhöhen die finanzierenden Banken ihre Einnahmen um jährlich 3 Mrd $.Kommentar: Das Geschäftsklima bei den permanent zu rettenden Banken wird sich durch diese Kredite nicht wesentlich aufhellen. Zur Einordnung: Der Anstieg der US-Neuverschuldung beträgt 300 Mrd $ alle 30 Tage, so dass die Aufnahme substanzieller Schulden, um aus dem geldpolitischen Desaster herausinflationieren zu können, wesentlich höher ausfallen muss. Die Ausweitung des Krieges gegen Russland (Annalena Baerbock: "Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland") und die Eröffnung weiterer Kriegsschauplätze zeichnen sich daher ab (vgl. Vortrag Edelmetallmesse München vom November 2022, Folie 43, www.stabilitas-fonds.de ).Handelsblatt: "Top-General: Großbritannien bereit für Krieg gegen Russland" (23.11.24).Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem stabilen Dollar nach (aktueller Preis 80.443 Euro/kg, Vortag 81.736 Euro/kg). Der Goldpreis hat unser Ziel-Preisband von 2.300 bis 2.500 $/oz überschritten. Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.500 bis 2.600 $/oz leicht angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren.Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 ( www.smartinvestor.de ) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber verliert (aktueller Preis 30,22 $/oz, Vortag 30,64 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 932 $/oz, Vortag 952 $/oz). Palladium fällt (aktueller Preis 956 $/oz, Vortag 986 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 73,23 $/barrel, Vortag 74,68 $/barrel).Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich schwächer. Der Xau-Index verliert 3,0% oder 4,6 auf 149,1 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Kinross 4,0% und Alamos 3,3%. Bei den kleineren Werten verlieren Torex 8,1%, Allied 6,7% und Iamgold 6,4%. I-80 können 6,6% und Vista 5,0% zulegen. Bei den Silberwerten geben Minaurum 7,1%, Metallic 6,5% und Abra 5,9% nach. Silver Bull verbessert sich 4,0%.Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwächer. Harmony fallen 4,5%, Sibanye 3,6% und Gold Fields 3,4%.Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen schwächer. Bei den Produzenten fallen Ora Banda 7,0%, Pantoro 6,7% und Vault 4,4%. Black Cat verbessert sich 4,6% (Vortag +4,0%). Bei den Explorationswerten fallen Spartan 6,8% (Vortag +9,8%) und Firefly 4,4%. Saturn kann 4,6% zulegen.Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 1,1% auf 225,77 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Calibre (+3,8%) und Kingsgate (+1,1%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Torex (-8,1%), Spartan (-6,8%) und Calibre (-6,0%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Markt nachgeben.In der Monatsauswertung zum 31.10.24 verbessert sich der Fonds um 9,8% auf 245,30 Euro. Im laufenden Jahr stellt sich der Gewinn auf 35,6%. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 54,1%. Das Fondsvolumen erhöht sich bei kleineren Abflüssen von 141,6 auf 152,6 Mio Euro.Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 1,0% auf 52,21 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Calibre (+3,8%) und Mandalay (+1,4%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Minaurum (-7,1%), Artemis (-6,0%) und Endeavour Silver (-5,4%). Der Fonds dürfte heute parallel zum Markt nachgeben.In der Monatsauswertung zum 31.10.24 verbessert sich der Fonds um 12,8% auf 56,32 Euro. Im laufenden Jahr verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 43,5%. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 42,9%. Das Fondsvolumen erhöht sich bei kleineren Abflüssen von 165,6 auf 180,7 Mio Euro.Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 300 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verliert 0,5% auf 44,65 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Benz (+4,2%) und Lynas (+1,5%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Resource Development (-10,0%), Vault (-4,4%) und Arafura (-4,0%). Der Fonds dürfte heute weniger als der Markt nachgeben.In der Monatsauswertung zum 31.10.24 verbessert sich der Fonds um 4,6% auf 47,53 Euro. Im laufenden Jahr stellt sich der Gewinn auf 6,0%. Über die letzten 5 Jahre verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 25,1%. Das Fondsvolumen verringert sich durch größere Abflüsse von 14,1 auf 13,2 Mio Euro.Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.Alle Angaben ohne Gewähr© Stabilitas GmbHDisclaimer: Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt und das KID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Verbindliche Grundlage für den Kauf eines Fonds sind das Basisinformationsblatt (KID), der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement bzw. der Satzung, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht, die in deutscher Sprache kostenlos bei der IPConcept (Luxemburg) S.A. (société anonyme), 4, rue Thomas Edison L-1445, Strassen, Luxembourg, (siehe auch https://www.ipconcept.com/ipc/de/fondsueberblick.html) erhältlich sind. Risiken sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen. Der Verkaufsprospekt und die KIDs müssen vor dem Kauf dem Anleger zur Verfügung gestellt werden. Die steuerliche Behandlung ist von den individuellen Verhältnissen jedes einzelnen Anlegers abhängig. Die Werbemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Insbesondere ist dem Empfänger empfohlen, nötigenfalls unter Einbezug eines Beraters die Informationen in Bezug auf ihre Vereinbarkeit mit seinen persönlichen eigenen Verhältnissen, auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden. Diese Werbemitteilung wendet sich ausschließlich an Interessenten in den Ländern, in denen die genannten Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind.Der Fonds wurde nach luxemburgischem Recht aufgelegt und ist in Luxemburg, Deutschland und Österreich zum Vertrieb zugelassen. Der Fonds darf in den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") sowie zugunsten von US-Personen nicht öffentlich zum Kauf angeboten werden.Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG aufzuheben. Weitere Informationen zu Anlegerrechten in deutscher Sprache sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (www.ipconcept.com) einsehbar. https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.htmlDie Dokumente können ebenfalls kostenlos in deutscher Sprache bei der Einrichtung, xxx (Name, Adresse), bezogen werden.Die Dokumente können ebenfalls bei der Einrichtung, ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien bezogen werden.Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Bruttowertentwicklung nach BVI-Methode lässt die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten (Ausgabe- und Rücknahmeaufschlag) und während der Haltedauer anfallenden Gebühren (z.B. Transaktionskosten) unberücksichtigt. Wenn ein Anleger für 1.000,- € Anteile erwerben möchte, muss er bei einem Ausgabeaufschlag von maximal 5% bis zu 1.050,- € dafür aufwenden. Es können für den Anleger Depotkosten und weitere Kosten (z.B. Depot- oder Verwahrkosten) entstehen, welche die Wertentwicklung mindern. Es ist zu beachten, dass der Wert der erworbenen Anteile, aufgrund von Schwankungen der Investments im Fonds sowie der Notierung der Wertpapiere, schwanken kann.Der Fonds weist aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. der Anteilpreis kann auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und unten unterworfen sein.Außerdem kann bei Fremdwährungen die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.