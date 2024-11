Ölpreis (Brent): Anschlusskäufe bleiben aus

Der Ölpreis Brent konnte sich an den Vortagen innerhalb eines Trendkanals stabil nach oben bewegen. Die Notierungen brachen dabei auch aus dem mittelfristigen Abwärtstrend, was jedoch am Montag direkt zum Abverkauf genutzt wurde.Ausgehend von der bei 72,75 USD liegenden Unterstützung bietet sich nochmals die Chance einer Gegenbewegung. Eine Wiederaufnahme der Rally bleibt jedoch abzuwarten. Erst oberhalb der 75,44 USD gibt es aktuell größere Kaufsignale. Rutscht Brent nach dem Rückfall in den Abwärtstrend auch unter 72,75 USD, könnten Abgaben in Richtung 71,20 USD anstehen.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)