Gold stabilisiert sich nach Rückgang, Trumps Zollversprechen begrenzt Verluste

Der Goldpreis hat sich am Dienstag stabilisiert, nachdem er am Vortag um mehr als 3% gefallen war, und wurde dabei von den vom designierten US-Präsidenten Donald Trump vorgeschlagenen Zöllen auf alle Importe aus Kanada, Mexiko und China gestützt, schreibt Reuters . "Trotz des gestrigen umfassenden Verkaufs hat sich Gold relativ gut gehalten, was auf eine gewisse Nachfrage nach sicheren Häfen hindeutet", sagte Matt Simpson, leitender Analyst bei City Index, und fügte hinzu: "Wir könnten in Zukunft weitere Turbulenzen erleben, vor allem wenn Trump wieder in den Mittelpunkt rückt." Trumps Plan für hohe Zölle riskiert einen Handelskrieg, heißt es.Unterdessen hat der Präsident der Federal Reserve Bank of Minneapolis, Neel Kashkari, der typischerweise am "falkenhaften" Ende des Fed-Spektrums steht, erklärt, er sei offen für eine weitere Zinssenkung im nächsten Monat. Laut dem FedWatch-Tool der CME Group schätzen die Märkte derzeit die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der Fed um 25 Basispunkte im Dezember auf 55,9% ein.Trader werden heute das US-Verbrauchervertrauen und das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank für November sowie die erste Revision der amerikanischen BIP- und PCE-Kerndaten, die später in der Woche veröffentlicht werden, genau im Auge behalten. "Ich gehe davon aus, dass sich der Goldpreis kurzfristig in einer engen Handelsspanne bewegen wird, mit einem leichten Aufwärtstrend", so Simpson weiter.© Redaktion GoldSeiten.de