Daniel Ghali: Kurzfristiger Preisrückgang bei Gold  Silber ist besser positioniert

Die Goldkäufer scheinen erschöpft zu sein, was darauf hindeutet, dass ein kurzfristiger Preisrückgang bei dem gelben Metall wahrscheinlich ist, während Silber nun besser positioniert zu sein scheint, um weitere Gewinne zu erzielen, so Daniel Ghali, Senior Commodity Strategist bei TD Securities laut einem Bericht von Kitco News . In einer Mitteilung wies Ghali darauf hin, dass der jüngste Rückgang des Goldpreises, der durch massive Liquidationen von Makrofonds unterstrichen wurde, sehr gut mit den historischen Mustern früherer Kurskorrekturen im Zusammenhang mit extremen Makrofondsliquidationen übereinstimmt, die in den letzten zehn Jahren durchschnittlich zwischen 7% und 10% lagen.Die starke Preisentwicklung seither sei jedoch weniger typisch – mit einem gleichzeitigen Rückgang des offenen Interesses an Gold an der Comex, erklärte Ghali, "mit einigen direktionalen Shorts von Fondsmanagern unter Berücksichtigung von EFPs, anhaltenden Verkäufen von ETFs im Westen und in China sowie einer bemerkenswerten Veränderung des Handelsverhaltens von Tradern in Shanghai in den letzten Wochen". Die Experten bei TD Securities gehen davon aus, dass die Käufe bald erschöpft sein werden, warnte Ghali. "Die Nachfrage nach sicheren Häfen im Zusammenhang mit dem Start der russischen ballistischen Raketen hat die Preise stärker gestützt, als es normalerweise der Fall gewesen wäre, aber es ist wahrscheinlich, dass sich dieser Trend in naher Zukunft umkehren wird."Aus makroökonomischer Sicht sei es nicht mehr wahrscheinlich, dass der erwartete Kurs der Fed zu einer 'übermäßig lockeren' Geldpolitik führen wird, was darauf hindeute, dass das Interesse der Makrofonds wahrscheinlich nicht auf extreme Niveaus zurückkehren werde, heißt es in der Mitteilung. "Die Preisbewegung war schließlich stark genug, um die CTAs (Terminhandelsberater) zu zwingen, wieder eine effektive maximale Long-Position einzunehmen, was darauf hindeutet, dass jedes einzelne Trendsignal auf unserem Radar bereits auf eine Long-Position hindeutet, was wiederum die nachfolgenden Algo-Käufe begrenzen wird", führt Ghali aus. "Und der TINA-Handel ('there is no alternative', dt. alternativlos) kehrt sich in China immer noch um, was darauf schließen lässt, dass die asiatische Nachfrage den Tag nicht retten wird." Abschließend bemerkte er: "Die Bedingungen für Zuflüsse in Silber sind deutlich besser."© Redaktion GoldSeiten.de