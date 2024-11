Hannes Huster - Die Uhr tickt: Gold und Rohstoffe vor der heißen Phase!!

Hannes Huster, Herausgeber des Börsenbriefes "Der Goldreport" , referierte am 7. November im Rahmen von Forum ONE über die Aussichten von Edelmetallen und Rohstoffen. Trotz hervorragender Aussichten, sind Edelmetalle bei den Anlegern weiter wenig beliebt und in den Depots niedrig gewichtet. Der Goldpreis wird bisher von den Zentralbanken getrieben, während Privat- und institutionelle Anleger bisher wenig Grund zur Diversifizierung sehen. Die Chancen in den kommenden Monaten und Jahren bleiben hervorragend, auch ausgewählte Minenaktien bieten sehr gutes Potential.Das Begleitmagazin zu Forum ONE können Sie hier bestellen.© Redaktion GoldSeiten.de