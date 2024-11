Royal Canadian Mint: Umsatz in Q3 bei 252,7 Mio. $ trotz Rückgang bei Bullion

Die Royal Canadian Mint hat ihre Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024 veröffentlicht und gibt einen Einblick in ihre Leistung, die Markteinflüsse und die Erwartungen für das kommende Jahr. Die Ergebnisse, die die Ziele übertrafen und über dem Niveau von 2023 lagen, wurden hauptsächlich durch höhere Goldpreise, ein höheres ausländisches Umlaufvolumen und niedrigere Fixkosten erzielt. Die geringere Nachfrage nach Goldbullion kompensierte diese Gewinne teilweise, schreibt Benefits and Pensions Monitor (BPM).Der Umsatz im dritten Quartal sank von 360,6 Mio. $ im Vorjahr auf 252,7 Mio. $. Der Umsatz im Edelmetallgeschäft ging auf 217,6 Mio. $ zurück, was auf einen Rückgang des Goldbullionvolumens um 38% auf 106.100 Unzen und des Silberbullionvolumens um 20% auf 2,7 Mio. Unzen zurückzuführen ist. Die Betriebskosten sanken um 27% auf 28,3 Mio. $, was auf die geplante Reduzierung der Beratungs- und Personalkosten zurückzuführen ist. Der Nettogewinn für das Quartal stieg auf 5,7 Mio. $, verglichen mit einem Verlust von 5,8 Mio. $ im gleichen Zeitraum des Vorjahres.Die Einnahmen aus dem Umlaufgeschäft stiegen von 32,2 Mio. $ auf 35,1 Mio. $. Dieses Wachstum wurde durch eine 77-prozentige Steigerung der Einnahmen aus dem internationalen Umlaufgeschäft aufgrund höherer Produktions- und Versandmengen angeführt. Der Umsatz mit Umlaufprodukten und -dienstleistungen kanadischer Münzen ging um 12% zurück, was auf einen geringeren Nachschubbedarf und niedrigere Programmgebühren im Rahmen der Vereinbarung mit dem Finanzministerium zurückzuführen ist.Marie Lemay, Präsidentin und CEO der Münzprägestätte, erklärte: "Während sich die Märkte weiter verändern, beweist die Mint, dass sie dank ihrer diversifizierten Struktur und ihrer flexiblen Geschäftsstrategie in der Lage ist, neue Chancen zu nutzen". Im Rahmen ihres Risikomanagements überwacht die Mint weiterhin ihre globalen Lieferketten und Logistiknetzwerke. Sie erwartet, dass die Auswirkungen makroökonomischer Veränderungen und externer globaler Ereignisse bis 2024 anhalten werden.© Redaktion GoldSeiten.de