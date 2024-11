First Nordic Metals schließt überzeichnete Bought-Deal-Privatplatzierung über 11,5 Mio. CAD ab

Vancouver, 26. November 2024 - First Nordic Metals Corp. (das Unternehmen oder FNM) (TSX.V: FNM, OTCQB: FNMCF, Deutschland: HEG0) freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte Bought-Deal-Privatplatzierung (die Platzierung) abgeschlossen und daraus einen Bruttoerlös von insgesamt 11.500.368 CAD generiert hat. Darin enthalten ist auch die zur Gänze ausgeübte Überzuteilungsoption, die den Underwritern gewährt wurde (eine genauere Beschreibung dazu finden Sie in der Pressemeldung des Unternehmens vom 30. Oktober 2024). Im Rahmen der Platzierung wurden 34.849.600 Wertpapiereinheiten des Unternehmens (die platzierten Einheiten) zum Preis von 0,33 CAD pro platzierter Einheit verkauft (der Ausgabepreis).Haywood Securities Inc. (Haywood) war als Lead Underwriter und Sole Bookrunner gemeinsam mit Ventum Financial Corp. (zusammen mit Haywood, die Underwriter) im Rahmen der Platzierung als Underwriter tätig.Jede platzierte Einheit setzt sich aus einer Stammaktie aus dem Aktienkapital des Unternehmens und der Hälfte eines Stammaktienkaufwarrant des Unternehmens (jeder ganze Kaufwarrant jeweils ein Warrant) zusammen. Jeder Warrant berechtigt dessen Inhaber, über einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum der Platzierung eine Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 0,45 CAD zu erwerben.Der Nettoerlös aus dem Verkauf der platzierten Einheiten wird vom Unternehmen für die Exploration in seinen Projekten im Gold Line Belt in Nordschweden sowie allgemein als Working Capital und für betriebliche Zwecke verwendet.Alle im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen in Kanada einer gesetzlichen Haltedauer, die vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum der Platzierung endet. Die Platzierung erfolgt vorbehaltlich der endgültigen Genehmigung durch die Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange (die Börse).Als Gegenleistung für ihre Dienste hat das Unternehmen den Underwritern (i) eine Barprovision im Wert von 6,0 % des Bruttoerlöses aus der Platzierung bezahlt (mit Ausnahme des Bruttoerlöses aus der Ausgabe der platzierten Einheiten an einen bestimmten institutionellen Anleger, für den eine reduzierte Provision von 3,0 % gezahlt wurde) und (ii) jene Anzahl an nicht übertragbaren Vergütungsoptionen (die Vergütungsoptionen) ausgegeben, die im Wert 6,0 % der Gesamtzahl der im Rahmen der Platzierung verkauften platzierten Einheiten entspricht. Jede Vergütungsoption kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum der Platzierung ausgeübt werden und berechtigt zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis, der dem Ausgabepreis entspricht.Bestimmte firmeninterne Personen (Insider) haben im Rahmen der Platzierung insgesamt 1,6 Millionen angebotene Einheiten gezeichnet. Jede Zeichnung durch einen Insider des Unternehmens gilt als Transaktion mit einer nahestehenden Partei (related party transaction) im Sinne der Börsenrichtlinie 5.9 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions und der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101). Das Unternehmen ist vom Erfordernis der formellen Bewertung in Abschnitt 5.4 der Vorschrift MI 61-101 unter Bezugnahme auf Abschnitt 5.5(a) der Vorschrift MI 61-101 befreit, da der faire Marktwert der Platzierung nicht höher ist als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens. Zusätzlich ist das Unternehmen auch vom Erfordernis der Zustimmung der Minderheitsaktionäre in Abschnitt 5.6 der Vorschrift MI 61-101 unter Bezugnahme auf Abschnitt 5.7(a) insofern befreit, als der faire Marktwert der Platzierung, soweit dies die nahestehenden Parteien betrifft, 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigt. Das Unternehmen hat länger als 21 Tage vor dem Abschluss der Platzierung keinen Bericht zu wesentlichen Änderungen vorgelegt, weil die Einzelheiten der Teilnahme von Insidern erst kurz vor dem Abschluss fixiert wurden und das Unternehmen aus berechtigten wirtschaftlichen Gründen an einem möglichst raschen Abschluss der Platzierung interessiert war.Die angebotenen Einheiten sind nicht nach der Fassung des U.S. Securities Act von 1933 registriert und dürfen ohne Registrierung oder eine geltende Ausnahme zu den Registrierungsanforderungen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung für ein Angebot zum Kauf dar, noch findet ein Verkauf der Wertpapiere in einem Staat statt, in dem solch ein Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf gesetzwidrig wäre.Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist das Goldprojekt Barsele im Norden Schwedens, das in einem Joint Venture mit dem führenden Goldproduzenten Agnico Eagle Mines Ltd. betrieben wird. Im direkten Umfeld des Projekts Barsele verfügt FNM über sämtliche Anteile und Rechte an einer Liegenschaft in Distriktgröße mit fast 100.000 Hektar entlang des Gold Line Belt. Darüber hinaus ist FNM in Norden Finnlands 100-prozentiger Eigentümer einer distriktgroßen Position der den gesamten Oijärvi Greenstone-Gürtel umfasst.Im Namen des Board of DirectorsTaj Singh, M.Eng, P.Eng, CPAPresident & CEO, DirektorAlicia FordBusiness Development ManagerTelefon: 604-687-8566Email: info@fnmetals.comFolgen Sie First Nordic Metals Twitter: @fnmetalsYoutube: @firstnordicmetalscorpLinkedIn: @firstnordicmetalsFacebook: @FirstNordicMetalsInstagram: @firstnordicmetalsNICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT.Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die inhärenten Risiken und Ungewissheiten unterliegen, einschließlich Aussagen in Bezug auf das Angebot, die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus dem Angebot und die Fähigkeit, die endgültige Genehmigung der Börse für das Angebot zu erhalten. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind als zukunftsgerichtet zu betrachten. Obwohl First Nordic davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen basieren, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen Ergebnissen abweichen, gehören Schwankungen der Marktpreise, einschließlich der Metallpreise, die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Bewertung solcher Ungewissheiten zu verlassen. Vorbehaltlich der geltenden Wertpapiergesetze übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um Ereignisse oder Umstände zu berücksichtigen, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung eintreten.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!