Platin - Es geht wieder abwärts

Nach dem temporären Anstieg über die Widerstandszone um 1.032 USD fiel der Platinpreis ab Ende Oktober in sich zusammen und setzte direkt bis 938 USD zurück. Die wichtige Unterstützung wurde bereits kurz unterschritten, ehe eine Erholung gestartet werden konnte, die in der letzten Woche beinahe die Hürde bei 980 USD erreichte. Dieses Zwischenspiel wurde von den Bären am Montag schlagartig beendet und Platin in einer massiven Verkaufswelle wieder unter 938 USD gedrückt.Mit dem Einbruch in dieser Woche wurde der Abwärtstrend reaktiviert und der Weg für eine zweite übergeordnete Verkaufswelle freigemacht. Deren nächste Ziele liegen bei 910 USD und 900 USD. An dieser Stelle könnte eine nachhaltige Erholung starten. Unter der 900-USD-Marke müsste man dagegen mit weiteren Verlusten bis 865 – 875 USD rechnen, ehe dort ggf. sogar der Abwärtstrend seit Mai beendet werden kann. Das wäre nicht nur der charttechnische Lichtblick, den ich eingangs erwähnt habe, sondern tatsächlich eine Turnaround-Chance mit erheblicher Schlagkraft.Für eine deutlichere Erholung müsste Platin dagegen jetzt über 955 USD steigen. Allerdings könnte schon die Hürde bei 980 USD einen solchen Anstieg stoppen. Über der Marke wäre dagegen ein bullischer Befreiungsschlag und ein starkes Kaufsignal gelungen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)