Gold - Bedenkliche Schwäche

Nach dem neuen Allzeithoch bei 2.790 USD brach Gold in einer dynamischen Abwärtswelle an den Support bei 2.533 USD ein. Kurz vor der Marke entwickelte sich ein steiler Konter, der seinerseits allerdings an der Widerstandszone um 2.725 USD scheiterte. Seit am Montag die Träume der Bullen aufgrund eines heftigen Abverkaufs bis 2.600 USD platzten, versucht man den Goldpreis in einer schmalen Range zwischen 2.604 USD und 2.645 USD zu stabilisieren.Abgaben unter 2.600 USD dürften den Kursrutsch direkt weiter befeuern und Verluste bis 2.550 USD und 2.531 USD nach sich ziehen. An dieser Unterstützung hätte Gold die Chance, eine weitere starke Erholung zu starten. Wird sie allerdings auch unterschritten, müsste man sich auf einen Einbruch bis 2.483 USD und darunter bereits bis 2.449 USD einstellen.Um dies zu verhindern, müsste der Goldpreis zügig über 2.650 USD ansteigen und den Abverkauf seit Montag anschließend mit einem Anstieg über 2.685 USD neutralisieren. Solange dies nicht gelingt haben die Bären weiter die besseren Karten.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)