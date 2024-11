Irans Goldimporte in den letzten acht Monaten bei 61,5 Tonnen

Der Iran hat in den acht Monaten bis zum 20. November rund 61,5 Tonnen Gold importiert, um die Sanktionen auszugleichen, die den Zugang des Landes zum internationalen Bankensystem einschränken, schreibt die iranische Webseite PressTV . Aus den am Mittwoch von der iranischen Zollbehörde (IRICA) veröffentlichten Zahlen geht hervor, dass der Wert der iranischen Goldimporte in den acht Monaten bis Ende November 4,6 Milliarden Dollar erreicht hat. Die Zahlen zeigen, dass die iranischen Goldeinfuhren zwischen April und November im Vergleich zum Vorjahr um 462% im Wert und 371% im Volumen gestiegen sind.Der Iran hat in den letzten zwei Jahren umfangreiche Goldlieferungen erhalten, nachdem die Einfuhrbestimmungen für Gold gelockert wurden, um den Exporteuren die Rückführung ihrer Erlöse in das Land zu erleichtern, heißt es. Ein im November 2022 verabschiedetes Regierungsgesetz erlaubt es iranischen Exporteuren von Waren und Gütern, Gold zu importieren, um ihre Verbindlichkeiten gegenüber der Zentralbank des Landes in harter Währung zu begleichen. Diese Entscheidung war Teil der Bemühungen der vorherigen Regierung, die Auswirkungen der US-Sanktionen auf die iranische Wirtschaft und ihren Zugang zum internationalen Bankensystem zu minimieren.Nach Angaben von IRICA aus den letzten Monaten wird ein Großteil der Goldbarrenimporte in den Iran über die Zollstelle des Imam Khomeini Flughafens bei Teheran abgewickelt, ohne dass Informationen über die Herkunft der Sendungen vorliegen. Auch die Türkei war den Angaben zufolge in den vergangenen Jahren für einen Teil der Goldexporte in den Iran verantwortlich. Die am Dienstag veröffentlichten IRICA-Zahlen zeigen, dass Goldbarren in den letzten acht Monaten mehr als 10% des Wertes der gesamten iranischen Importe ausmachten.© Redaktion GoldSeiten.de