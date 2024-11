Chinas Netto-Goldimporte über Hongkong im Oktober um 43% gegenüber Vorjahr gesunken

Chinas Netto-Goldimporte über Hongkong sind im Oktober im Vergleich zum September um 4,6% und im Vergleich zum Vorjahr um 43% zurückgegangen, wie am Dienstag aus Daten des Hong Kong Census and Data Department hervorging. Dies berichtet die Seite Energy News in Bezug auf Informationen von Reuters. Den Daten zufolge importierte China im Oktober netto 15,414 Tonnen des gelben Metalls, verglichen mit 16,151 Tonnen im September. Die gesamten Goldimporte über Hongkong stiegen im Vergleich zum September um 70,5% auf 28,277 Tonnen.China ist der größte Goldverbraucher der Welt und seine Kaufaktivitäten können den Weltgoldpreis erheblich beeinflussen. Im Oktober kaufte die chinesische Zentralbank den sechsten Monat in Folge kein Gold für ihre Reserven, hebt Energy News hervor.Die niedrigen Zahlen spiegeln die schwache Inlandsnachfrage wider, die auf das geringe Verbrauchervertrauen und die mangelnde Bereitschaft zurückzuführen ist, in Schmuck zu investieren, obwohl es ein gewisses Interesse an Anlagequalität und Barren und Münzen gegeben hätte, erklärte StoneX-Analystin Rhona O'Connell. Allerdings liefern die Daten aus Hongkong möglicherweise kein vollständiges Bild der chinesischen Käufe, da Gold auch über Shanghai und Peking importiert wird.© Redaktion GoldSeiten.de