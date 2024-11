Mawson Gold: SXG bohrt 5,5 m mit 25,4 g/t Gold in 200 m neigungsabwärts verlaufender Erweiterung bei Golden Dyke

Loch-ID Tiefe (m) Aussicht Osten GDA94_Z55 Norden GDA94_Z55 Erhebungen Azimut Eintauchen

SDDSC120W1 1088.5 Aufgehende Sonne 331108 5867977 319 267 -55

SDDSC129 1269.8 Aufgehende Sonne 330339 5867860 277 77 -58

SDDSC133 347.2 Apollo Ost 331376 5867742 335 8 -42

SDDSC136 349 Apollo Ost 331375 5867742 335 329 -41

SDDSC139 469.2 Apollo Ost 331464 5867865 333 267 -38

SDDSC140 352.9 Christina 330075 5867612 274 9 -70

SDDSC141 935.3 Goldener Deich 330809 5867842 301 272 -53

SDDSC142 500.67 Christina 330075 5867612 274 292 -70

SDDSC143 667.6 Apollo 331464 5867865 333 270 -39

SDDSC144 800.7 Aufgehende Sonne 330338 5867860 277 76 -56

SDDSC145 941 Apollo 331594 5867955 344 264 -40

SDDSC146 245.7 Christina 330073 5867612 274 273 -42

SDDSC146W1 461.2 Christina 330073 5867612 274 273 -42

SDDSC147 977.15 Goldener Deich 330809 5867842 301 278 -57

SDDSC148 563.6 Christina 330073 5867611 274 278 -57.2

SDDSC149 970.8 Apollo 331594 5867955 344 266 -47

SDDSC149W1 In Arbeit befindlicher Plan 990 m Apollo 331594 5867955 344 266 -47

SDDSC150 638.8 Christina 330340 5867865 277 244 -65

SDDSC151 In Arbeit befindlicher Plan 750 m Goldener Deich 330809 5867842 301 273.8 -56.5

SDDSC152 In Arbeit befindlicher Plan 1100 m Aufgehende Sonne 330815.9 5867599 295.8 328 -65

SDDSC153 In Arbeit befindlicher Plan 690 m Christina 330333.4 5867860.2 276.9 244.8 -52.5

SDDSC154 In Arbeit befindlicher Plan 280 m Christina 330075.1 5867611.7 273.6 273.8 -26.5

Loch-ID Von (m) Nach (m) Länge (m) Au g/t Sb% AuEq g/t

SDDSC141 448.8 451.1 2.3 3.4 0.5 4.3

Einschließlich 448.8 450.4 1.6 3.4 0.7 4.7

SDDSC141 458.2 461.0 2.8 1.4 0.5 2.3

SDDSC141 505.9 507.1 1.2 1.3 0.3 1.9

SDDSC141 525.1 526.9 1.8 10.0 2.8 15.3

SDDSC141 534.0 538.1 4.1 8.3 0.4 9.0

Einschließlich 534.0 534.6 0.6 13.0 0.1 13.2

Einschließlich 536.6 537.6 1.0 25.3 0.6 26.4

SDDSC141 549.8 551.4 1.6 4.5 0.7 5.9

Einschließlich 550.6 551.4 0.8 7.5 1.0 9.3

SDDSC141 589.3 594.8 5.5 25.4 0.4 26.1

Einschließlich 592.4 593.8 1.4 101.1 0.3 101.6

SDDSC141 603.8 605.3 1.5 1.7 0.2 2.0

SDDSC141 613.0 619.3 6.3 4.8 0.1 5.0

Einschließlich 613.0 613.6 0.6 24.0 0.2 24.3

Einschließlich 617.5 619.2 1.7 8.7 0.2 9.0

SDDSC141 621.3 624.1 2.8 10.0 0.7 11.4

Einschließlich 621.3 621.4 0.1 188.0 0.1 188.2

SDDSC141 634.7 637.1 2.4 1.4 0.2 1.8

SDDSC141 650.3 651.8 1.5 2.2 0.0 2.2

SDDSC141 670.3 670.5 0.2 2.8 4.1 10.5

Loch-ID Von (m) Nach (m) Länge (m) Au ppm Sb% AuEq (g/t)

SDDSC141 16.0 16.6 0.6 0.7 0.0 0.7

SDDSC141 79.3 80.1 0.8 0.1 0.0 0.1

SDDSC141 80.1 80.7 0.6 0.2 0.0 0.2

SDDSC141 341.1 341.7 0.6 0.2 0.0 0.2

SDDSC141 358.8 359.3 0.5 0.5 0.0 0.5

SDDSC141 379.2 380.0 0.8 0.4 0.0 0.4

SDDSC141 382.5 382.9 0.5 0.6 0.0 0.6

SDDSC141 387.0 387.7 0.7 0.3 0.0 0.3

SDDSC141 442.0 442.6 0.6 1.2 0.0 1.2

SDDSC141 443.1 444.1 1.1 0.4 0.0 0.5

SDDSC141 445.1 445.5 0.4 0.2 0.0 0.3

SDDSC141 447.7 448.8 1.1 0.3 0.0 0.4

SDDSC141 448.8 449.0 0.2 0.1 3.0 5.7

SDDSC141 449.0 449.5 0.5 0.5 0.0 0.6

SDDSC141 449.5 449.9 0.4 0.1 0.0 0.1

SDDSC141 449.9 450.4 0.5 10.3 1.0 12.2

SDDSC141 450.4 451.0 0.7 3.2 0.1 3.3

SDDSC141 451.0 451.7 0.7 0.1 0.0 0.2

SDDSC141 451.7 452.3 0.6 0.1 0.0 0.1

SDDSC141 453.3 453.8 0.5 0.1 0.0 0.2

SDDSC141 456.1 457.0 0.9 0.2 0.0 0.2

SDDSC141 457.7 458.2 0.5 0.2 0.0 0.3

SDDSC141 458.2 458.6 0.4 3.0 0.4 3.7

SDDSC141 458.6 459.5 0.9 0.7 0.0 0.7

SDDSC141 459.5 460.2 0.6 0.7 0.0 0.8

SDDSC141 460.2 460.7 0.6 1.3 1.8 4.7

SDDSC141 460.7 461.0 0.3 3.4 0.1 3.6

SDDSC141 461.0 461.5 0.5 0.1 0.0 0.2

SDDSC141 461.5 462.1 0.6 0.3 0.1 0.4

SDDSC141 464.6 464.8 0.2 0.6 1.6 3.6

SDDSC141 465.8 466.0 0.1 0.0 0.1 0.1

SDDSC141 468.7 469.1 0.4 1.1 0.5 2.0

SDDSC141 475.3 475.5 0.2 0.3 0.0 0.3

SDDSC141 482.6 482.8 0.2 0.1 0.0 0.1

SDDSC141 482.8 483.0 0.3 1.4 0.0 1.4

SDDSC141 485.6 486.2 0.5 0.5 0.0 0.6

SDDSC141 486.2 487.1 1.0 0.1 0.0 0.2

SDDSC141 499.4 500.4 1.0 0.1 0.0 0.1

SDDSC141 500.4 500.9 0.5 1.0 0.0 1.0

SDDSC141 500.9 501.7 0.9 0.1 0.0 0.1

SDDSC141 504.7 505.3 0.6 0.5 0.0 0.6

SDDSC141 505.3 505.7 0.3 0.2 0.0 0.3

SDDSC141 505.7 505.9 0.2 0.1 0.0 0.1

SDDSC141 505.9 507.0 1.2 1.3 0.3 1.9

SDDSC141 507.0 508.2 1.2 0.4 0.0 0.4

SDDSC141 510.6 511.8 1.2 0.1 0.0 0.1

SDDSC141 517.1 518.1 1.0 0.1 0.0 0.1

SDDSC141 520.6 520.9 0.4 0.3 0.0 0.3

SDDSC141 523.0 523.9 0.9 0.1 0.0 0.1

SDDSC141 523.9 524.5 0.6 0.3 0.0 0.3

SDDSC141 524.5 525.1 0.5 0.3 0.3 0.8

SDDSC141 525.1 526.0 1.0 2.6 3.2 8.7

SDDSC141 526.0 526.4 0.4 24.0 3.6 30.7

SDDSC141 526.4 526.9 0.5 13.9 1.4 16.5

SDDSC141 533.2 533.3 0.1 0.1 0.1 0.3

SDDSC141 534.0 534.6 0.6 13.0 0.1 13.2

SDDSC141 534.6 534.8 0.2 0.7 0.8 2.2

SDDSC141 534.8 535.7 0.9 0.1 0.0 0.1

SDDSC141 535.7 536.6 0.9 0.5 0.9 2.2

SDDSC141 536.6 537.3 0.7 12.4 0.7 13.7

SDDSC141 537.3 537.6 0.3 59.7 0.3 60.2

SDDSC141 537.6 538.0 0.4 0.4 0.0 0.5

SDDSC141 538.0 538.1 0.1 1.9 0.5 2.7

SDDSC141 538.1 538.6 0.4 0.1 0.0 0.1

SDDSC141 538.6 538.9 0.3 0.3 0.1 0.5

SDDSC141 545.9 546.8 0.9 0.1 0.0 0.1

SDDSC141 549.3 549.8 0.5 0.2 0.0 0.3

SDDSC141 549.8 550.1 0.3 2.1 0.8 3.6

SDDSC141 550.1 550.6 0.5 1.0 0.3 1.7

SDDSC141 550.6 551.4 0.8 7.5 1.0 9.3

SDDSC141 551.4 552.7 1.3 0.2 0.1 0.4

SDDSC141 554.2 554.7 0.6 0.2 0.0 0.2

SDDSC141 556.9 557.6 0.8 0.2 0.0 0.3

SDDSC141 558.3 559.1 0.8 0.2 0.0 0.2

SDDSC141 559.1 559.4 0.3 1.2 0.0 1.2

SDDSC141 559.4 559.5 0.1 0.7 0.0 0.7

SDDSC141 559.5 559.9 0.4 0.9 0.1 1.0

SDDSC141 559.9 561.2 1.3 0.1 0.0 0.2

SDDSC141 566.7 567.2 0.5 0.1 0.0 0.1

SDDSC141 567.2 568.0 0.8 0.4 0.3 0.9

SDDSC141 568.5 568.6 0.1 0.1 0.0 0.1

SDDSC141 577.0 577.4 0.5 0.1 0.0 0.2

SDDSC141 577.4 577.8 0.4 1.2 0.0 1.3

SDDSC141 577.8 578.3 0.5 1.2 0.1 1.3

SDDSC141 578.3 579.1 0.8 0.4 0.0 0.5

SDDSC141 582.4 582.7 0.2 0.7 0.0 0.7

SDDSC141 582.7 583.3 0.6 0.1 0.0 0.2

SDDSC141 583.3 583.8 0.5 1.1 0.1 1.3

SDDSC141 583.8 584.5 0.7 0.8 0.0 0.9

SDDSC141 584.5 584.7 0.2 0.5 0.0 0.5

SDDSC141 584.7 585.5 0.7 0.2 0.0 0.2

SDDSC141 587.1 587.4 0.3 0.2 0.0 0.2

SDDSC141 587.4 587.7 0.4 0.4 0.1 0.5

SDDSC141 589.0 589.3 0.3 0.4 0.1 0.6

SDDSC141 589.3 590.1 0.7 1.4 0.6 2.4

SDDSC141 590.1 590.4 0.3 0.2 0.0 0.3

SDDSC141 590.4 591.6 1.2 0.5 0.4 1.2

SDDSC141 591.6 592.4 0.8 0.5 0.3 1.1

SDDSC141 592.4 592.5 0.1 84.8 0.2 85.2

SDDSC141 592.5 593.1 0.5 196.0 0.3 196.6

SDDSC141 593.1 593.6 0.5 36.1 0.2 36.5

SDDSC141 593.6 593.7 0.2 16.0 0.5 16.9

SDDSC141 593.7 594.1 0.4 0.6 0.5 1.6

SDDSC141 594.1 594.4 0.3 0.4 0.9 2.0

SDDSC141 594.4 594.8 0.4 1.2 0.0 1.3

SDDSC141 594.8 595.7 0.9 0.5 0.0 0.5

SDDSC141 598.5 598.7 0.2 0.7 0.1 0.9

SDDSC141 598.7 600.0 1.3 0.1 0.0 0.2

SDDSC141 600.4 600.9 0.5 0.8 0.0 0.9

SDDSC141 601.5 601.9 0.5 0.3 0.0 0.3

SDDSC141 601.9 602.5 0.6 0.1 0.0 0.1

SDDSC141 603.8 604.6 0.8 1.5 0.1 1.7

SDDSC141 604.6 605.2 0.7 2.0 0.3 2.4

SDDSC141 607.6 607.9 0.4 0.1 0.0 0.2

SDDSC141 607.9 608.6 0.6 0.6 0.0 0.7

SDDSC141 609.2 609.6 0.3 0.2 0.0 0.3

SDDSC141 610.1 610.7 0.6 0.1 0.1 0.2

SDDSC141 613.0 613.5 0.6 24.0 0.2 24.3

SDDSC141 613.5 614.2 0.7 0.3 0.1 0.4

SDDSC141 614.2 614.6 0.4 0.2 0.1 0.3

SDDSC141 614.6 615.0 0.4 0.9 0.1 1.1

SDDSC141 616.5 617.1 0.6 1.5 0.1 1.6

SDDSC141 617.1 617.5 0.4 0.5 0.0 0.6

SDDSC141 617.5 617.8 0.3 25.3 0.8 26.9

SDDSC141 617.8 617.9 0.2 1.9 0.0 2.0

SDDSC141 617.9 618.3 0.4 6.4 0.1 6.6

SDDSC141 618.6 618.7 0.2 22.7 0.0 22.8

SDDSC141 619.1 619.2 0.2 12.4 0.0 12.4

SDDSC141 619.6 619.8 0.2 0.4 0.0 0.4

SDDSC141 621.3 621.5 0.1 188.0 0.1 188.2

SDDSC141 621.5 621.6 0.1 0.8 0.1 0.9

SDDSC141 621.6 622.2 0.6 4.8 0.0 4.9

SDDSC141 622.2 622.5 0.3 3.5 0.0 3.6

SDDSC141 622.5 623.2 0.7 0.2 0.0 0.3

SDDSC141 623.2 623.6 0.4 2.6 4.1 10.2

SDDSC141 623.6 624.1 0.6 0.2 0.5 1.2

SDDSC141 627.3 628.5 1.2 0.0 0.2 0.4

SDDSC141 628.5 629.2 0.7 0.1 0.0 0.2

SDDSC141 633.8 634.7 0.9 0.0 0.0 0.1

SDDSC141 634.7 635.0 0.4 4.7 1.4 7.4

SDDSC141 635.0 636.0 1.0 0.2 0.0 0.3

SDDSC141 636.0 637.0 1.0 1.4 0.0 1.5

SDDSC141 637.8 638.7 0.9 0.1 0.4 0.8

SDDSC141 640.6 641.1 0.5 0.4 0.9 2.2

SDDSC141 643.5 644.5 1.0 0.2 0.1 0.3

SDDSC141 646.8 647.8 1.0 0.9 0.0 0.9

SDDSC141 650.3 650.8 0.5 3.7 0.0 3.7

SDDSC141 650.8 651.4 0.6 1.5 0.0 1.5

SDDSC141 651.4 651.8 0.4 1.1 0.1 1.3

SDDSC141 653.0 653.4 0.4 0.1 0.1 0.3

SDDSC141 657.6 657.8 0.2 0.1 0.0 0.2

SDDSC141 657.8 659.0 1.2 0.1 0.0 0.1

SDDSC141 659.0 659.6 0.6 0.0 0.2 0.4

SDDSC141 659.9 660.3 0.4 0.2 0.0 0.2

SDDSC141 664.8 664.9 0.1 0.2 0.0 0.2

SDDSC141 665.6 666.1 0.5 0.2 0.0 0.3

SDDSC141 668.9 669.2 0.3 0.1 0.1 0.2

SDDSC141 670.3 670.5 0.2 2.8 4.1 10.5

SDDSC141 670.5 670.7 0.2 0.3 0.1 0.5

SDDSC141 685.4 685.5 0.1 0.5 0.0 0.6

SDDSC141 690.0 690.7 0.7 0.3 0.0 0.4

SDDSC141 693.7 694.0 0.4 0.2 0.0 0.3

SDDSC141 694.0 694.5 0.5 0.2 0.0 0.2

SDDSC141 694.5 694.8 0.3 0.7 0.0 0.8

SDDSC141 694.8 694.9 0.1 0.5 0.0 0.6

SDDSC141 694.9 695.4 0.5 0.1 0.0 0.1

SDDSC141 696.4 696.7 0.3 0.2 0.0 0.2

SDDSC141 696.7 697.4 0.6 0.8 0.0 0.8

SDDSC141 700.7 701.3 0.6 0.1 0.0 0.1

SDDSC141 701.3 701.5 0.2 1.2 0.0 1.3

SDDSC141 701.5 702.2 0.7 0.1 0.0 0.1

SDDSC141 707.1 708.2 1.1 0.5 0.0 0.6

SDDSC141 708.2 709.2 1.0 0.3 0.0 0.3

SDDSC141 715.0 715.3 0.3 0.9 0.0 0.9

SDDSC141 805.5 805.6 0.1 0.1 0.0 0.1

Vancouver, 28. November 2024 - Mawson Gold Ltd. ("Mawson" oder das "Unternehmen") (TSXV: MAW) (Frankfurt: MXR) (PINKSHEETS: MWSNF) gibt bekannt, dass Southern Cross Gold Ltd. ("Southern Cross Gold" oder "SXG") eine weitere bedeutende Entdeckung auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek gemacht hat, das eine Autostunde nördlich von Melbourne liegt.Das Sunday Creek Projekt von Southern Cross Gold bestätigt weiterhin seine Position als eine der bedeutendsten globalen Gold-Antimon-Entdeckungen der letzten JahreDie jüngsten Bohrungen von SXG ergaben außergewöhnliche Goldgehalte in der Tiefe des historischen Minengebiets Golden Dyke, was das Wachstumspotenzial dieser Zone unterstreicht und zu den wichtigsten Highlights zählt:- Bohrloch SDDSC141 durchschnitt 5,5 Meter mit 25,4 g/t Gold, einschließlich einer sehr hochgradigen Zone von 1,4 Metern mit 101,1 g/t Gold, die die bekannte Mineralisierung um 100 bis 200 Meter tiefer als frühere Bohrungen erweitert.- Der Durchbruch gelang mit dem Bohrloch SDDSC0141, das sich fast 550 Meter unter die Oberfläche erstreckte und mehrere Zonen mit hochgradiger Gold- und Antimonmineralisierung entdeckte. Diese Entdeckung ist besonders bedeutsam, da sie das bekannte mineralisierte Gebiet um bis zu 200 Meter unterhalb früherer Bohrungen erweitert und zeigt, dass die hochgradigen Goldadern in die Tiefe reichen.- Die Mineralisierung folgt einer ausgeprägten "Leiter"-Struktur, bei der sich die Hauptader zwischen den Seitenschienen tief in die Erde erstreckt, wobei mehrere quer verlaufende Adersätze, die das Gold enthalten, die Sprossen bilden. Bis heute wurden mindestens 66 solcher "Sprossen" identifiziert.Die kritische Metallkomponente verleiht dieser Geschichte eine weitere überzeugende Dimension. Der Antimongehalt von Sunday Creek (ca. 20 % des an Ort und Stelle gewinnbaren Werts) macht das Projekt zu einem der wenigen hochwertigen Antimonprojekte in der westlichen Welt, und das zu einer Zeit, in der die jüngsten Exportbeschränkungen Chinas die westlichen Lieferketten für Rüstungsgüter unter Druck setzen.Der systematische Explorationsansatz von SXG zahlt sich aus: Derzeit sind fünf Bohrgeräte vor Ort im Einsatz, ein sechstes soll im Dezember 2024 eintreffen. Dieses kühne Explorationsprogramm, bei dem im nächsten Jahr 60 km Bohrungen durchgeführt werden sollen, spiegelt das Vertrauen von SXG in das Potenzial von Sunday Creek wider.Die derzeitige globale Ungewissheit ist für Sunday Creek von besonderem Interesse, da sie das Interesse sowohl an Gold als auch an kritischen Mineralien wie Antimon steigert. Gleichzeitig bietet Sunday Creek ein Engagement in diesen Metallen durch ein einzelnes, hochgradiges Asset in einer erstklassigen Jurisdiktion. Wir gehen davon aus, dass sich die nächsten 12 Monate der Bohrungen als transformativ erweisen werden, um die wahre Größe der Lagerstätte aufzudecken.- Mawson besitzt 96.590.910 Aktien von SXG (48,7 %), was einem Wert von 272,4 Mio. AUD (247,9 Mio. C$) entspricht, basierend auf dem Schlusskurs von SXG am 27. November 2024 AEDT.- Bekanntgabe der Ergebnisse von Bohrloch SDDSC141 auf dem Grundstück Golden Dyke auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Antimon-Projekt Sunday Creek in Victoria (Abbildung 4).- SDDSC141, das bis zu 550 m unter der Oberfläche gebohrt wurde, bestätigte acht hochgradige Adersätze unterhalb von Golden Dyke. Das Bohrloch enthielt 9 Abschnitte mit Au > 20 g/t (bis zu 196 g/t) und 5 Abschnitte mit Sb > 2% (bis zu 4,1%). Ausgewählte Highlights beinhalten:o 1,8 m @ 15,3 g/t AuEq (10,0 g/t Au, 2,8 % Sb) aus 525,1 mo 4,1 m @ 9,0 g/t AuEq (8,3 g/t Au, 0,4 % Sb) aus 534,0 m, einschließlich:- 0,6 m @ 13,2 g/t AuEq (13,0 g/t Au, 0,1% Sb) aus 534,0 m- 1,0 m @ 26,4 g/t AuEq (25,3 g/t Au, 0,6 % Sb) aus 536,6 mo 5,5 m @ 26,1 g/t AuEq (25,4 g/t Au, 0,4 % Sb) aus 589,3 m, einschließlich:- 1,4 m @ 101,6 g/t AuEq (101,1 g/t Au, 0,3 % Sb) aus 592,4 mo 6,3 m @ 5,0 g/t AuEq (4,8 g/t Au, 0,1 % Sb) aus 613,0 m, einschließlich:- 0,6 m @ 24,3 g/t AuEq (24,0 g/t Au, 0,2 % Sb) aus 613,0 m- 1,7 m @ 9,0 g/t AuEq (8,7 g/t Au, 0,2 % Sb) aus 617,5 mo 2,8 m @ 11,4 g/t AuEq (10,0 g/t Au, 0,7 % Sb) aus 621,3 m, einschließlich:- 0,1 m @ 188,2 g/t AuEq (188,0 g/t Au, 0,1% Sb) aus 621,3 m- Die Entdeckung erweitert die bekannte Mineralisierung um 100 m bis 200 m tiefer als frühere Bohrungen im Golden Dyke- Die Ergebnisse beinhalten neun separate Zonen mit Gehalten von über 20 g/t Gold, mit Spitzenwerten von bis zu 196 g/t und fünf Abschnitte mit Antimon von über 2 % (bis zu 4,1 %).- Laufende Exploration: SXG hat für das nächste Jahr 60 km Bohrungen bei Sunday Creek geplant. Sechzehn Bohrlöcher werden derzeit bearbeitet und analysiert, weitere fünf Bohrlöcher sind in Arbeit. Fünf Bohrgeräte sind in Betrieb; ein sechstes Bohrgerät soll im Dezember 2024 vor Ort sein.Michael Hudson, Interims-CEO und Executive Chairman von Mawson, erklärt: "Diese Ergebnisse von Golden Dyke bestätigen weiterhin unsere Überzeugung, dass Sunday Creek eine der bedeutendsten globalen Goldentdeckungen der letzten Jahre darstellt. Die Konsistenz und der Gehalt der Mineralisierung, die wir in der Tiefe sehen, entspricht oder übertrifft das, was wir näher an der Oberfläche gefunden haben, und - was wichtig ist - diese Ergebnisse liegen vollständig außerhalb unseres Explorationszielgebiets vom Januar 2024."Unser systematischer Explorationsansatz hat 48 Bohrlöcher mit mehr als 100 Gramm Goldäquivalent hervorgebracht, und wir sehen eine beständige hochgradige Mineralisierung von der Oberfläche bis in Tiefen von über 1.100 Metern bei Apollo und Rising Sun. Mit fünf Bohrgeräten, die derzeit bohren, und extrem hohen und beständigen Gold- und Antimongehalten sind wir der Ansicht, dass wir uns noch im Anfangsstadium der Entdeckung der wahren Größe von Sunday Creek befinden. Die nächsten 12 Monate der Bohrungen werden transformativ sein, da wir darauf drängen, das gesamte Ausmaß dieses bemerkenswerten Mineralsystems zu definieren."Die Mineralisierung folgt einer ausgeprägten "Leiter"-Struktur, bei der sich das Hauptgestein (100 m bis 200 m breit) zwischen den Seitenschienen tief in die Erde erstreckt, wobei mehrere quer verlaufende Adersätze, die das Gold beherbergen, die Sprossen bilden. Jede dieser "Sprossen" birgt das Potenzial für eine hochgradige Gold- und Antimonmineralisierung, von denen bis heute mindestens 66 definiert wurden.Das jüngste Bohrloch, SDDSC141, wurde strategisch positioniert, um das System in der Tiefe zu erproben und parallel zur Hauptstruktur zu bohren. Es durchteufte erfolgreich acht verschiedene mineralisierte Zonen, von denen jede eine dieser Leitersprossen" darstellt. Das Bohrloch wurde 65 m bis 100 m unterhalb eines früheren erfolgreichen Bohrlochs (SDDSC132) gebohrt und durchteufte mehrere hochgradige Abschnitte, einschließlich einer beeindruckenden Zone von 5,5 m mit einem Gehalt von 26,1 g/t Goldäquivalent aus 589,3 m Tiefe, während ein aussichtsreicher Korridor von 283 m (kumulative Bohrlochlänge des Deichs und des serizit-/karbonatveränderten Sediments) getestet wurde. SDDSC141 enthielt 9 Abschnitte mit Au > 20 g/t (bis zu 196 g/t) und 5 Abschnitte mit Sb > 2% (bis zu 4,1%). Dieses Bohrloch ist das vierte im Rahmen eines Programms zur Erprobung hochgradiger Mineralisierungen in der Tiefe unterhalb der produktiven Mine Golden Dyke.- 2,3 m @ 4,3 g/t AuEq (3,4 g/t Au, 0,5% Sb) aus 448,8 m, einschließlich:o 1,6 m @ 4,7 g/t AuEq (3,4 g/t Au, 0,7% Sb) aus 448,8 m- 2,8 m @ 2,3 g/t AuEq (1,4 g/t Au, 0,5% Sb) aus 458,2 m- 1,2 m @ 1,9 g/t AuEq (1,3 g/t Au, 0,3 % Sb) aus 505,9 m- 1,8 m @ 15,3 g/t AuEq (10,0 g/t Au, 2,8 % Sb) aus 525,1 m- 4,1 m @ 9,0 g/t AuEq (8,3 g/t Au, 0,4 % Sb) aus 534,0 m, einschließlich:o 0,6 m @ 13,2 g/t AuEq (13,0 g/t Au, 0,1% Sb) aus 534,0 mo 1,0 m @ 26,4 g/t AuEq (25,3 g/t Au, 0,6 % Sb) aus 536,6 m- 1,6 m @ 5,9 g/t AuEq (4,5 g/t Au, 0,7 % Sb) aus 549,8 m, einschließlich:o 0,8 m @ 9,3 g/t AuEq (7,5 g/t Au, 1,0 % Sb) aus 550,6 m- 5,5 m @ 26,1 g/t AuEq (25,4 g/t Au, 0,4 % Sb) aus 589,3 m, einschließlich:o 1,4 m @ 101,6 g/t AuEq (101,1 g/t Au, 0,3 % Sb) aus 592,4 m- 1,5 m @ 2,0 g/t AuEq (1,7 g/t Au, 0,2 % Sb) aus 603,8 m- 6,3 m @ 5,0 g/t AuEq (4,8 g/t Au, 0,1 % Sb) aus 613,0 m, einschließlich:o 0,6 m @ 24,3 g/t AuEq (24,0 g/t Au, 0,2 % Sb) aus 613,0 mo 1,7 m @ 9,0 g/t AuEq (8,7 g/t Au, 0,2 % Sb) aus 617,5 m- 2,8 m @ 11,4 g/t AuEq (10,0 g/t Au, 0,7 % Sb) aus 621,3 m, einschließlich:o 0,1 m @ 188,2 g/t AuEq (188,0 g/t Au, 0,1% Sb) aus 621,3 m- 2,4 m @ 1,8 g/t AuEq (1,4 g/t Au, 0,2 % Sb) aus 634,7 m- 1,5 m @ 2,2 g/t AuEq (2,2 g/t Au, 0,0% Sb) aus 650,3 m- 0,2 m @ 10,5 g/t AuEq (2,8 g/t Au, 4,1SXG hat für das nächste Jahr 60 km Bohrungen bei Sunday Creek geplant. Sechzehn Bohrlöcher (SDDSC129, 133, 136, 139-140, 142-150, 146W1, 149W1, 120W1) werden derzeit bearbeitet und analysiert; fünf Bohrlöcher (SDDSC149W1, 151, 152, 153, 154) sind in Arbeit (Abbildung 1 und 2).Bei der Mittelwertbildung wird kein oberer Goldgrenzwert angewandt und die Intervalle werden als Bohrmächtigkeit angegeben. Im Rahmen zukünftiger Mineralressourcenstudien wird jedoch das Erfordernis eines oberen Abschneidens der Untersuchungsergebnisse geprüft werden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass aufgrund der Rundung der Untersuchungsergebnisse auf eine signifikante Zahl geringfügige Abweichungen bei den berechneten zusammengesetzten Gehalten auftreten können.Die Abbildungen 1 bis 4 zeigen die Lage des Projekts sowie Grundriss- und Längsansichten der hier gemeldeten Bohrergebnisse; die Tabellen 2 bis 4 enthalten Halsband- und Analysedaten. Die tatsächliche Mächtigkeit der mineralisierten Abschnitte wird einzeln als geschätzte tatsächliche Mächtigkeit ("ETW") gemeldet; andernfalls wird davon ausgegangen, dass sie etwa 25 % bis 50 % der beprobten Mächtigkeit für andere gemeldete Bohrlöcher beträgt. Niedrigere Gehalte wurden mit einem unteren Cutoff-Gehalt von 1,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 2 m geschnitten, während höhere Gehalte mit einem unteren Cutoff-Gehalt von 5,0 g/t AuEq über eine maximale Breite von 1 m geschnitten wurden, sofern nicht anders angegeben, sofern nicht anders angegeben*, um höhergradige Ergebnisse zu demonstrieren.Das Epizonen-Goldprojekt Sunday Creek liegt 60 km nördlich von Melbourne und umfasst 16.900 Hektar an genehmigten Explorationsgrundstücken. SXG ist auch der Grundbesitzer von 133,29 Hektar, die den wichtigsten Teil in und um das Hauptbohrgebiet auf dem Sunday Creek Projekt bilden.Gold und Antimon bilden sich in einer Reihe von Adern, die eine steil abfallende Zone mit stark verändertem Gestein (das "Grundgestein") durchschneiden. Von oben betrachtet ähnelt das Grundgestein den Seitenschienen einer Leiter, wobei die subvertikalen mineralisierten Adersätze die Sprossen sind, die sich von der Oberfläche in die Tiefe erstrecken. Bei Apollo und Rising Sun wurden diese einzelnen "Sprossen" auf einer Tiefe von 600 m von der Oberfläche bis 1.100 m unter der Oberfläche definiert, sie sind 2,5 m bis 3,5 m breit (mittlere Breite) (und bis zu 10 m) und erstrecken sich über 20 m bis 100 m im Streichen. Bei Golden Dyke und Christina wurden die einzelnen "Sprossen" in einer vertikalen Ausdehnung von bis zu 320 m und bis zu 520 m von der Oberfläche aus definiert.Insgesamt wurden von SXG (und Mawson Gold Ltd.) seit Ende 2020 147 Bohrlöcher mit 64.849,19 m aus Sunday Creek gemeldet. Weitere 12 Bohrlöcher (582,55 m) von Sunday Creek wurden aufgrund von Abweichungen oder Lochbedingungen aufgegeben. Vierzehn Bohrlöcher für 2.383 m wurden regional außerhalb des Hauptbohrgebiets von Sunday Creek gemeldet. Zwischen Ende der 1960er Jahre und 2008 wurden insgesamt 64 historische Bohrlöcher auf 5.599 m niedergebracht. Das Projekt umfasst nun insgesamt achtundvierzig (48) Bohrlöcher mit >100 g/t AuEq x m und sechsundfünfzig (56) Bohrlöcher mit >50 bis 100 g/t AuEq x m, wenn man einen unteren Schnitt von 2 m @ 1 g/t anwendet.Unser systematisches Bohrprogramm zielt strategisch auf diese bedeutenden Aderformationen ab, die zunächst über 1.350 m Streichen des Grundgebirges von Christina bis Apollo definiert wurden, wovon etwa 620 m intensiver bebohrt wurden (Rising Sun bis Apollo). Bis dato wurden mindestens 66 "Sprossen" definiert, die durch hochgradige Abschnitte (20 g/t bis >7.330 g/t Au) sowie durch niedriggradige Ränder gekennzeichnet sind. Laufende Step-Out-Bohrungen zielen darauf ab, das potenzielle Ausmaß dieses mineralisierten Systems aufzudecken.Geologisch gesehen befindet sich das Projekt innerhalb der strukturellen Zone Melbourne im Lachlan Fold Belt. Das regionale Wirtgestein der Mineralisierung Sunday Creek ist eine zwischengelagerte Turbiditsequenz aus Siltsteinen und kleineren Sandsteinen, die zu subgrünschieferartigen Gesteinen metamorphisiert und in eine Reihe offener, nach Nordwesten verlaufender Falten gefaltet ist.Weitere Informationen und Analysen zum Projekt Sunday Creek von Southern Cross Gold finden Sie auf der Website von SXG unter www.southerncrossgold.com.au.Sunday Creek ist eine epizonale Gold-Antimon-Lagerstätte, die im späten Devon entstanden ist (wie Fosterville, Costerfield und Redcastle), 60 Millionen Jahre später als die mesozonalen Goldsysteme in Victoria (z. B. Ballarat und Bendigo). Epizonale Lagerstätten sind eine Form von orogenen Goldlagerstätten, die nach ihrer Bildungstiefe klassifiziert werden: epizonal (<6 km), mesozonal (6-12 km) und hypozonal (>12 km).Epizonalvorkommen in Victoria weisen häufig hohe Gehalte des kritischen Metalls Antimon auf, und Sunday Creek bildet hier keine Ausnahme. Laut einer Studie der Europäischen Union aus dem Jahr 2023 beansprucht China einen Anteil von 56 Prozent an den weltweit abgebauten Antimonvorräten. Antimon steht auf den Listen der kritischen Mineralien vieler Länder, darunter Australien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und die Europäische Union, ganz oben. Australien steht bei der Antimonproduktion an siebter Stelle, obwohl die gesamte Produktion aus einer einzigen Mine in Costerfield in Victoria stammt, die sich in der Nähe aller SXG-Projekte befindet. Antimon verbindet sich mit Blei und Zinn, was zu verbesserten Eigenschaften bei Lötmitteln, Munition, Lagern und Batterien führt. Antimon ist ein wichtiger Zusatzstoff für halogenhaltige Flammschutzmittel. Eine ausreichende Versorgung mit Antimon ist für die weltweite Energiewende und für die High-Tech-Industrie, insbesondere für die Halbleiter- und die Rüstungsindustrie, wo es ein wichtiger Zusatzstoff für die Grundierung von Munition ist, von entscheidender Bedeutung.Im August 2024 kündigte die chinesische Regierung an, Ausfuhrbeschränkungen für Antimon und Antimonprodukte einzuführen. Dies wird Druck auf die westlichen Rüstungslieferketten ausüben und sich negativ auf das Angebot des Metalls auswirken und die Preise in die Höhe treiben, da China das Angebot des Metalls auf den globalen Märkten dominiert. Für SXG ist dies positiv, da wir wahrscheinlich über eines der wenigen großen und hochwertigen Antimonprojekte in der westlichen Welt verfügen, das die westliche Nachfrage auch in Zukunft decken kann.Antimon macht etwa 20 % des in situ gewinnbaren Wertes von Sunday Creek aus, bei einem AuEq von 1,88.Die qualifizierte Person, Michael Hudson, Executive Chairman und Director von Mawson Gold sowie Fellow des Australasian Institute of Mining and Metallurgy, hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft, verifiziert und genehmigt.Die Analyseproben werden zur Einrichtung von On Site Laboratory Services ("On Site") in Bendigo transportiert, die sowohl nach ISO 9001 als auch nach dem NATA-Qualitätssystem arbeitet. Die Proben wurden aufbereitet und mit Hilfe der Brandprobe (PE01S-Methode; 25-Gramm-Charge) auf Gold analysiert, gefolgt von der Messung des Goldes in Lösung mit einem Flammen-AAS-Gerät. Die Proben für die Multi-Element-Analyse (BM011 und Over-Range-Methoden nach Bedarf) werden mit Königswasser aufgeschlossen und mit ICP-MS analysiert. Das QA/QC-Programm von Southern Cross Gold besteht aus dem systematischen Einsetzen von zertifizierten Standards mit bekanntem Goldgehalt, Leerproben innerhalb des interpretierten mineralisierten Gesteins und Viertelkernduplikaten. Darüber hinaus werden vor Ort Leerproben und Standards in den Analyseprozess eingefügt.MAW ist der Ansicht, dass sowohl Gold als auch Antimon, die in der Goldäquivalentberechnung ("AuEq") enthalten sind, angesichts des aktuellen geochemischen Verständnisses, der historischen Produktionsstatistiken und der geologisch vergleichbaren Bergbaubetriebe ein angemessenes Potenzial für die Gewinnung von Sunday Creek haben. In der Vergangenheit wurde das Erz von Sunday Creek während des Ersten Weltkriegs vor Ort aufbereitet oder zur Costerfield-Mine, die 54 km nordwestlich des Projekts liegt, zur Aufbereitung transportiert. Der Costerfield-Minenkorridor, der sich nun im Besitz von Mandalay Resources Ltd. befindet, enthält zwei Millionen Unzen Goldäquivalent (Mandalay Q3 2021 Results) und war im Jahr 2020 die sechsthöchste Untertagemine der Welt und ein Top-5-Produzent von Antimon weltweit.MAW ist der Ansicht, dass es angemessen ist, dieselben Goldäquivalenzvariablen wie Mandalay Resources Ltd. in seinem technischen Bericht Mandalay 2024 vom 28. März 2024 zu verwenden. Die von Mandalay Resources verwendete Goldäquivalenzformel wurde unter Verwendung der Produktionskosten von Costerfield aus dem Jahr 2023, eines Goldpreises von 1.900 US$ pro Unze, eines Antimonpreises von 12.000 US$ pro Tonne und einer Metallgewinnung für das gesamte Jahr 2023 von 94 % für Gold und 89 % für Antimon berechnet und lautet wie folgt:= (/) + 1,88 × (%).Basierend auf der jüngsten Costerfield-Berechnung und angesichts der ähnlichen geologischen Stile und der historischen Behandlung der Sunday Creek-Mineralisierung bei Costerfield ist SXG der Ansicht, dass ein = (/) + 1,88 × (%) für die anfänglichen Explorationsziele der Gold-Antimon-Mineralisierung bei Sunday Creek angemessen ist.(TSXV: MAW, FRANKFURT: MXR, OTCPINK: MWSNF) Mawson Gold Ltd. hat sich als ein führendes nordisches Explorationsunternehmen profiliert. In den letzten Jahrzehnten hat das Team hinter Mawson eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralienprojekten in den nordischen Ländern und Australien vorzuweisen. Mawson besitzt die Goldentdeckung Skellefteå North und ein Portfolio an historischen Uranressourcen in Schweden. Mawson hält auch 48,7 % der Southern Cross Gold Ltd. (ASX:SXG), die zwei hochgradige, historische epizonale Goldfelder in Victoria, Australien, einschließlich der spannenden Sunday Creek Au-Sb Entdeckung besitzt oder kontrolliert.(ASX: SXG) Southern Cross Gold besitzt das zu 100 % im Besitz befindliche Sunday Creek Projekt in Victoria und das Mt Isa Projekt in Queensland, das Redcastle Joint Venture in Victoria, Australien, und eine strategische 6,7 %ige Beteiligung an der an der ASX notierten Nagambie Resources Ltd. (ASX:NAG), die SXG ein Vorkaufsrecht auf ein 3.300 Quadratkilometer großes Grundstückspaket von NAG in Victoria gewährt.Im Namen des Verwaltungsrats"Michael Hudson"Michael Hudson, Interims-CEO und geschäftsführender Vorsitzenderwww.mawsongold.com1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7Mariana Bermudez (Kanada), Unternehmenssekretärin+1 (604) 685 9316 info@mawsongold.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chZukunftsgerichtete Aussage: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl Mawson der Ansicht ist, dass solche Aussagen angemessen sind, kann Mawson keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie glauben, erwarten, vorhersehen, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder beziehen sich auf zukünftige Ereignisse. Mawson weist Investoren darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, einschließlich der Erwartungen von Mawson in Bezug auf seine Beteiligung an Southern Cross Gold, Kapital- und andere Kosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, Veränderungen auf den Weltmetallmärkten, Veränderungen auf den Aktienmärkten, die potenziellen Auswirkungen von Epidemien, Pandemien oder anderen Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit auf das Geschäft des Unternehmens, Risiken in Verbindung mit negativer Publicity in Bezug auf das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; Explorationspotenzial, das konzeptioneller Natur ist, unzureichende Explorationsarbeiten, um eine Mineralressource auf den australischen Projekten im Besitz von SXG zu definieren, und die Ungewissheit, ob weitere Explorationsarbeiten zur Bestimmung einer Mineralressource führen werden; geplante Bohrprogramme und -ergebnisse, die von den Erwartungen abweichen, Verzögerungen bei der Erzielung von Ergebnissen, Ausrüstungsausfälle, unerwartete geologische Bedingungen, Beziehungen zu den örtlichen Gemeinden, Umgang mit Nichtregierungsorganisationen, Verzögerungen beim Betrieb aufgrund von Genehmigungen, Umwelt- und Sicherheitsrisiken sowie andere Risiken und Ungewissheiten. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird, und mit Ausnahme der geltenden Wertpapiergesetze lehnt Mawson jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Abbildung 1: Grundriss von Sunday Creek mit ausgewählten Ergebnissen des hier gemeldeten Bohrlochs SDDSC141 (blau hervorgehobener Kasten, schwarze Kurve), mit ausgewählten früheren gemeldeten Bohrlöchern und noch ausstehenden Bohrlöchern.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77622/28112024_DE_MAWSON.001.pngAbbildung 2: Sunday Creek-Längsschnitt durch A-B in der Ebene der Dyke-Brekzie/alterierten Sedimente mit Blick in Richtung Norden (Streichung 236 Grad), der mineralisierte Adersätze zeigt. Zeigt das hier gemeldete Bohrloch SDDSC141 (blau hervorgehobener Kasten, schwarze Spur) mit ausgewählten Abschnitten und früheren gemeldeten Bohrlöchern. Die vertikale Ausdehnung der Adersätze ist durch die Nähe zu den Durchstoßpunkten der Bohrlöcher begrenzt. Die Lage ist in Abbildung 1 dargestellt.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77622/28112024_DE_MAWSON.002.pngAbbildung 3: Regionale Draufsicht auf Sunday Creek mit Bodenproben, strukturellem Rahmen, regionalen historischen epizonalen Goldabbaugebieten und breiten regionalen Gebieten, die von 12 Bohrlöchern des 2.383 m langen Bohrprogramms erprobt wurden. Die regionalen Bohrgebiete befinden sich bei Tonstal, Consols und Leviathan, die 4.000-7.500 m entlang des Streichens vom Hauptbohrgebiet bei Golden Dyke-Apollo entfernt liegen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77622/28112024_DE_MAWSON.003.pngAbbildung 4: Standort des Projekts Sunday Creek sowie des zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Antimon-Projekts Redcastle und vereinfachte geologische y.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77622/28112024_DE_MAWSON.004.pngNiedrigere Gehalte wurden mit einem unteren Cutoff-Wert von 1,0 g/t AuEq über maximal 2 m und höhere Gehalte mit einem Cutoff-Wert von 5,0 g/t AuEq über maximal 1 m geschnitten.