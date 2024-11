Matthew Piepenburg: Der Gipfel des Wahnsinns

0:00 Intro

1:20 Die 6-Millionen-Dollar-Banane

2:30 Aktienmärkte und Bitcoin haben sich von der Realität abgekoppelt

4:00 Der Buffett-Indikator ist hoch wie nie

5:30 Keine Blase war größer wie die aktuelle

7:00 Not nimmt zu, Kreditkartenverschuldung steigt auf Rekord

10:00 Trump wurde zum Kapitän, nachdem der Eisberg getroffen wurde

11:45 BTC-Gold-Verhältnis bei 36?!

14:30 Die Zentralbanken der Welt kaufen Gold, kein BTC

15:05 BRICS-Ländern kontrollieren einen hohen Teil der Welt-Goldproduktion

18:55 Die östlichen Länder haben Gold besser verstanden

19:55 Die Gewichtung von Gold gegenüber Aktien und Anleihen ist weiter Rekord-niedrig!

21.30 Die aktuelle US-Zinszahlung pro Jahr entspricht 4x Jahres-Goldproduktion

24:10 China hat vermutlich viel mehr Gold als sie zugeben

In New York wird eine Banane für über 6 Millionen Dollar versteigert, der Dow Jones Index läuft auf 45.000 Punkte zu und Bitcoin auf 100.000 Dollar. Sind wir in der Endphase einer nie dagewesenen Spekulationsblase? Dafür spricht einiges, auch die immer stärkere Abkoppelung der Finanzmärkte von der Realität. Der Buffett-Indikator erreicht 200% des BIP, während der Andrang bei "Tafeln" ständig größer wird und immer mehr US-Bürger in teure Kreditkartenverschuldung gezwungen werden.Die Hoffnungen in Trump, die auch BTC und Aktien beflügelten, dürften sich als Luftschlösser erweisen. Gold wird weiterhin von östlichen Zentralbanken gekauft, während im Westen keine Veränderung des Anlegerverhaltens zu sehen ist. Gold ist, trotz nominalen Höchstpreisen, in den Depots weiterhin sehr niedrig gewichtig und bietet große Chancen im unvermeidlichen Finanz-Tsunami.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)