Palladium - Erholung bekommt Verkaufsdruck zu spüren

Nach der teils dramatischen Verkaufswelle, die den Palladiumkurs nach einem Hoch bei 1.243 USD erfasst hatte, konnte sich der Wert am Support bei 920 USD erholen. Die vorherige Aufwärtstrendphase seit August war allerdings mit dem Einbruch gekontert und beendet worden. Seit dem Tief bei 920 USD läuft eine Gegenbewegung, die zunächst an der Hürde bei 1.041 USD scheiterte. Von dort setzte der Kurs in den letzten Tagen zurück, versucht jedoch aktuell wieder über die Hürde bei 993 USD zurückzufinden.Bei einem Anstieg über 1.000 USD könnte die kleine Erholung erneut bis 1.041 USD führen. An dieser Stelle dürften die Bären allerdings wieder zuschlagen. Wird die Marke hingegen überwunden, sollte sich die Erholung bis 1.083 USD und 1.100 USD ausdehnen. Abgaben unter 967 USD würden dagegen für die Fortsetzung der großen Verkaufswelle sprechen und Palladium bis 920 USD drücken können. Dort wäre allerdings das Ende der großen, mehrmonatigen Baisse denkbar und ein entsprechend steiler Anstieg möglich. Unter 920 USD könnte eine solche Konterrally bei 865 USD bzw. 837 USD starten.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)