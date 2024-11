Goldpreis steigt: Zinssenkungswetten senken Dollar, geopolitische Spannungen nehmen zu

Der Goldpreis stieg am Freitag im asiatischen Handel an und profitierte von einem schwächeren Dollar, da Trader auf eine Zinssenkung im Dezember setzten, während zunehmende geopolitische Spannungen die Nachfrage nach dem Edelmetall ebenfalls erhöhten, schreibt Investing.com . Das gelbe Metall musste in dieser Woche einige Verluste hinnehmen, nachdem ein Waffenstillstand zwischen Israel und der Hisbollah verkündet worden war. Die zunehmenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine sorgten jedoch dafür, dass die Preise am Donnerstag und Freitag ihre Wochenverluste wieder etwas reduzieren konnten.Russland hat in dieser Woche zum zweiten Mal einen Großangriff auf die ukrainische Energieinfrastruktur gestartet und zudem gedroht, Gebiete in Kiew mit modernen ballistischen Raketen anzugreifen. Mit seiner Offensive reagiere Moskau auf die Stationierung von westlichen Langstreckenraketen durch die Ukraine, vor der Russland gewarnt hatte und die eine schwere Eskalation des Konflikts bedeuten würde. Anfang November hatte Russland zudem die Schwelle für einen nuklearen Gegenschlag gesenkt. Im Nahen Osten kamen hingegen Zweifel am jüngsten Waffenstillstand zwischen Israel und der Hisbollah auf, nachdem sich beide Seiten gegenseitig der Verletzung des Waffenstillstands beschuldigt hatten.Der Anstieg des Goldpreises wurde auch durch die Abwertung des Dollar begünstigt, da die Märkte weiterhin von einer Zinssenkung durch die US-Notenbank im Dezember ausgingen. Die Wetten auf eine Zinssenkung im Dezember hielten an, obwohl die jüngsten Daten auf eine robuste US-Inflation hindeuteten und Fed-Vertreter eine allmähliche Lockerung der Zinsen befürworteten. Die langfristigen Aussichten für die US-Zinsen sind jedoch ungewiss, da die Inflation weiterhin deutlich über dem Ziel der Fed von 2% liegt. Es wird erwartet, dass auch die expansive Politik unter Trump die Inflation und die Zinsen stützen wird. Mehrere Fed-Vertreter, darunter der Vorsitzende Jerome Powell, werden in der kommenden Woche vor der Zinsentscheidung im Dezember eine Rede halten.© Redaktion GoldSeiten.de