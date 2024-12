Rich Checkan: Min. 3.800 $ für Gold in diesem Zyklus, 90 $ für Silber "durchaus machbar"

Rich Checkan, Präsident und COO von Asset Strategies International, erklärte dem Investing News Network, warum der Goldpreis nach den US-Wahlen gefallen ist und warum er glaubt, dass der Bullenmarkt noch lange nicht vorbei ist.Er geht davon aus, dass das gelbe Metall in diesem Zyklus auf 3.800 $ bis 5.700 $ pro Unze steigen wird. "Nach den Wahlen gab es einen Sell Off, der meiner Meinung nach wunderbar, notwendig und gesund war", so Checkan. "Das sind Kaufgelegenheiten, das ist nicht das Ende des Bullenmarktes – noch lange nicht. Keiner der Faktoren, die darauf hindeuten, ist im Moment intakt.In Bezug auf Silber sagte er, dass die Charts eine 45-jährige Tassen- und Henkelformation zeigten, die sehr bullisch sei. "Wir sind jetzt aus dieser langen Tasse und dem langen Henkel ausgebrochen. Ich bin kein Techniker, aber Freunde, die es sind, sagen, dass wir an den Grenzen dieser Tasse und des Henkels etwa 90 $ (pro Unze) für Silber sehen werden", erklärte er. "Ich denke, das ist durchaus möglich, aber es wird wahrscheinlich im späten Stadium sein."© Redaktion GoldSeiten.de