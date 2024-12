die Mangelteuerung, welche

von der Weltdeflation nicht einmal ganz kompensiert wurde.

Mangelteuerung aus Geopolitik zudem bekämpft mit Zinserhöhungen und Deflation im Geldangebot beginnt die Pleitewelle anzuschieben. In den nichtbetroffenen Gebieten konzentriert sich das Kapital.Chinas Aktienindizesbeide nur knapp über der Hälfte ihres jeweiligen ATH, dies beica. um 18% gestiegenen USD CNYund unbestechlich bestätigendem z.B. Weizenpreisder deutlich unter der Hälfte seines ATH notiert und die chinesischen Aktienindizes bestätigt, seien hier als Rechengrundlage genommen. Im Schnitt für 3 Jahre Teuerung im USD von 8% für 3 Jahre plus 18% USD CNY = 129% teurerer USD von 2021-2022 in chinesischen Aktien. Im Schnitt für 3 Jahre Teuerung im USD von 8% für 3 Jahre = 135% teurerer USD von 2021-2022 in Weizen.Die Brutalität der Mangelteuerung kann man so errechnen, wenn auch nur ungefähr.In Ermangelung gesunkener Preise in den USA bei etwa 130% Kaufkraftaufwertung des USD gegenüber Weizen oder chinesischen Aktien sieht man:Kehrseite einer derartigen Sprungaufwertung durch Deflation ist ein extremer Verlust an Wettbewerbsfähigkeit der US-Wirtschaft und ebenso der EU-Wirtschaft, die beide den Konsumenten noch nicht betreffen (solange er noch einen Job hat).