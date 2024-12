Technische Marktanalyse vom 01.12.2024: Gold, Rohöl, Bitcoin/USD

Quelle: ProRealTime.com

Nachdem der Goldpreis in diesem Jahr über 800 USD pro Unze angestiegen ist, darf es nicht verwundern, dass nun eine Verschnaufpause eingelegt wird. Bei knapp über 2.500 USD konnte das Edelmetall zuletzt einen Halt finden, von dem auch die Bewegung wieder nach oben gestartet wurde. Allerdings konnte ein neues Top nicht generiert werden. Vielmehr versuchen die Marktteilnehmer nun einen Boden auszuloten. Kurzfristig sollte keine allzu große Bewegung erwartet werden, da auch die Indikatoren im neutralen Bereich notieren.Nachdem Öl mehrfach erfolgreich die Unterstützungszone getestet hatte, sah es zunächst so aus, als würde der Preis nun einen neuen Trend nach oben starten würde. Allerdings schafft es das schwarze Gold nicht, das letzte Top zu erreichen und rutschte erneut in den Bereich der Unterstützung ab. Somit kommt es erneut zum Test dieser wichtigen Marke knapp über 70 USD. Die kommende Woche wird also erneut ein Kampf Bullen gegen Bären sein. Ein Einbruch unter die Unterstützung wäre für Autofahrer sicher von Vorteil, würde aber auch ein Zeichen für eine schwächelnde Weltwirtschaft darstellen.Wenn es doch so einfach wäre. Die Herausgabe von neuen Bitcoins wird immer schwieriger und die Kryptowährung ist ohnehin endlich. Somit muss man einfach nur kaufen und abwarten. Allerdings haben die vergangenen Jahre gezeigt, dass es auch langanhaltenden Durststecken geben kann. Zudem dürfte das Erreichen der großen runden Marke auch den einen oder anderen Marktteilnehmer zu Gewinnmitnahmen anregen.Kurz vor dem Erreichen der 100.000er-Marke ist der Bitcoin in der vergangenen Woche wieder nach unten abgedreht, hat aber keinen Abwärtsdruck aufgebaut. Vielmehr konnte sich die Währung gegen den USD recht schnell wieder erholen und damit eine neue Chance eröffnen, das bisherige Top zu überwinden. Ob und wie schnell es dann weiter geht, werden die nächsten Wochen zeigen. Gewinnmitnahmen sollten aber auch bei einem endlichen Konstrukt wie dem Bitcoin nicht überraschen.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.