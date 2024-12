Die Phrase "Bohren, Baby, bohren!" gibt es schon lange, aber Trump hat sie während seines jüngsten Wahlkampfs aufgegriffen, um den Ansatz zu beschreiben, den seine Regierung bei der Förderung von Öl verfolgen wird. Wie wird sich dieser Ansatz zur Regulierung der Ölindustrie wahrscheinlich auf den Ölpreis auswirken? Die kurze Antwort lautet: Die Auswirkungen werden wahrscheinlich gering sein. Für eine längere Antwort lesen Sie bitte weiter. Ein Grund dafür, dass dieser neue Ansatz keine nennenswerten Auswirkungen haben wird, ist, dass die Biden-Regierung trotz aller gegenteiligen Beteuerungen nur sehr wenig getan hat, um die Ölförderung zu behindern. Daher wird der "Bohren, Baby, bohren!"-Ansatz der Trump-Regierung keine große Veränderung darstellen.Der zweite und wichtigste Grund ist, dass die Aktionen der Ölindustrie in Ermangelung regulatorischer Hindernisse hauptsächlich durch den Ölpreis bestimmt werden. Es ist vernünftig zu erwarten, dass die Bohraktivitäten zunehmen, wenn der Ölpreis dauerhaft über 90 Dollar je Barrel steigt, aber es ist auch vernünftig zu erwarten, dass die Bohraktivitäten zurückgehen, wenn der Ölpreis dauerhaft unter 60 Dollar je Barrel fällt. Daher ist Trumps Ansicht, dass die Ölindustrie den Preis ohne regulatorische Hindernisse auf ein sehr niedriges Niveau drücken wird, nicht plausibel.Die Realität sieht so aus, dass die Ölindustrie zwar notorisch undiszipliniert ist, aber aufgrund der Ereignisse der letzten zehn Jahre ist ein niedriger Ölpreis das Einzige, was in Zukunft für Disziplin sorgen wird. Ein Vorstandsvorsitzender einer Ölgesellschaft, der seine Produktion als Reaktion auf einen anhaltend schwachen Ölpreis weiter ausbaut oder - was wahrscheinlicher ist - nicht drosselt, wird seinen Job in Zukunft wahrscheinlich nicht behalten.Es ist daher wahrscheinlich, dass die künftige Reaktion der US-amerikanischen Ölproduzenten den Ölpreis in einer breiten Spanne halten wird. Das heißt, es ist wahrscheinlich, dass die künftige Angebotsreaktion der US-Ölindustrie in Ermangelung anderer Einflüsse sowohl eine Ober- als auch eine Untergrenze für den Ölpreis bilden wird. Natürlich wird es weitere Einflüsse geben, von denen einer der wichtigsten die Maßnahmen der OPEC+ sein werden. Die OPEC+ verfügt über etwa 5 Millionen Barrel am Tag an freien Kapazitäten, die relativ schnell und kostengünstig in Betrieb genommen werden könnten. Dies stellt eine größere Bedrohung für den Ölpreis dar als die "Bohren, Baby, Bohren!"-Politik in den USA.Aller Wahrscheinlichkeit nach wird sich die OPEC+ ähnlich wie die US-Ölindustrie verhalten und ihre Produktion nur bei einem anhaltenden Anstieg des Ölpreises auf ein wesentlich höheres Niveau erhöhen. Es gibt jedoch plausible Szenarien, in denen die OPEC ihre Produktion trotz des schwachen Ölpreises hochfahren könnte. Sie hat dies in der Vergangenheit getan, um ihre Konkurrenten im Westen in finanzielle Schwierigkeiten zu bringen und sie zu zwingen, ihre Produktion zu reduzieren. Aus diesem Grund oder weil die saudische Führung einen Deal mit der Trump-Regierung eingeht, der Sicherheits-/Waffengarantien als Gegenleistung für eine preisdämpfende Erhöhung der Ölproduktion vorsieht, könnte sie dies erneut tun.Wir halten einen deutlich höheren Ölpreis für 2026-2027 für realistisch, gehen aber davon aus, dass sich der Ölpreis in den nächsten 12 Monaten im Bereich zwischen 60 und 90 US-Dollar bewegen wird. Während es wahrscheinlich einer kriegsbedingten Versorgungsunterbrechung bedürfte, um den Ölpreis weit über den oberen Rand der oben genannten Spanne zu treiben, könnte ein Rückgang unter den unteren Rand der Spanne entweder durch eine Produktionssteigerung der OPEC aus den oben genannten Gründen oder durch eine schwere Rezession verursacht werden.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 2. Dezember 2024 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.