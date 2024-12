SPDR: Thanksgiving sorgt für wenig Bewegung bei den Beständen in KW 48

Die Bestände des weltgrößten Gold-ETFs SPDR Gold Trust bewegten sich in der 48. Kalenderwoche und rund um den Thanksgiving-Feiertag am Donnerstag nur wenig.Die Goldbestände beliefen sich am vergangenen Freitag auf 878.55 Tonnen, so die Angaben auf der Website www.spdrgoldshares.com . Am Freitag der Vorwoche waren es noch 877,97 Tonnen gewesen. Über das Wochenende kam es zu Zuflüssen von 1,44 Tonnen, die sich bis zum Mittwoch hielten. Am Mittwoche fielen sie anschließend um 0,86 Tonnen, wo sie auch nach der Pause am Donnerstag bis einschließlich Freitag verweilten.Der Preis für die Unze SPDR-Gold gab zu Wochenbeginn zunächst deutlich nach, konnte sich aber zum Wochenende hin wieder etwas erholen. Dennoch blieb der Goldpreis des ETFs mit 2.651,05 $ je Unze unter dem Niveau der Vorwoche von 2.694,95 $.Entwicklung der SPDR-Bestände in der vergangenen Woche:• 25. November: 879,41 Tonnen• 26. November: 879,41 Tonnen• 27. November: 878,55 Tonnen• 29. November: 878,55 Tonnen© Redaktion GoldSeiten.de