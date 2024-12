Sibanye Stillwater - glückt das Comeback dieses Mal?

Quelle Chart: stock3

Quelle Chart: stock3

Das südafrikanische Minenunternehmen Sibanye Stillwater stand bereits Ende August hier im Fokus. Konkret am 27. August, mit der Möglichkeit, dem Schreckensverlauf ein Ende zu setzen. Hierbei schien es zunächst, als würde es tatsächlich glücken, und doch scheiterten die Bullen schlussendlich und sorgten unlängst für erneute Stirnfalten. Die vergangenen Wochen waren hierbei nichts für schwache Nerven. Doch mehr dazu im nachfolgenden Fazit.Die damals sich bietende Chance reichte für einen beinahe befreienden Anstieg bis zum Kurslevel von 4,84 EUR. Per Schluss- und Eröffnungskurs ist dabei das Niveau von 4,76 EUR relevant. Von dort ausgehend rauschten die Notierungen bis zum Ende der vorangegangenen Woche allerdings in Richtung der Unterstützung von 3,68 EUR. Dort griffen insbesondere zum gestrigen Wochen- wie zugleich Monatsauftakt die Käufer beherzt zu und sorgten für einen dynamischen Abprall.Bleibt die sich darstellende Nachfrage erhalten, erlaubt sich eine weitere Erholungsbewegung bis zunächst 4,26 EUR, bevor darüber der mögliche Kreuzwiderstand von 4,50 EUR interessant werden dürfte. Ein Ausbruch darüber dürfte weitere Bullenkräfte entfesseln, sodass die Einstellung des Niveaus von 4,76/4,84 EUR nur eine Frage der Zeit sein dürfte. In weiterer Folge wäre unter mittelfristiger Betrachtung dann die Zone von 5,20 bis 5,36 EUR im Fokus der sich mehr und mehr aufhellenden Chartsituation.Sollten demgegenüber doch wieder Gewinnmitnahmen den sich andeutenden Impuls eintrüben, gilt es umso mehr auf die Marke von 3,68 EUR zu achten. Unterhalb dessen wäre der seit Oktober etablierte kurzfristige Aufwärtstrend gebrochen, sodass sich die Unterstützungsmarke von 3,52 EUR als die letzte Möglichkeit vor einem scharfen Abverkauf darstellen würde.Ein Abtauchen per Tagesschluss unter 3,50 EUR würde nämlich ein starkes Verkaufssignal in Richtung der wesentlich tiefer liegenden Unterstützung bei 2,85 EUR generieren. Die übergeordnete Abwärtstendenz dürfte dabei ihre uneingeschränkte Fortsetzung finden. Der generelle Chartverlauf dabei die buchstäbliche Katastrophe. Doch noch ist dieses düstere Szenario nicht aktiviert und so steht die Frage des heutigen Titels im Raum.Aufgrund der jüngsten Nachfrage, mitsamt der Verteidigung der Unterstützung von 3,68 EUR, besteht die realistische Möglichkeit des getilteten Comebacks. Sollten die Käufer daher weiter dranbleiben, könnte sich eine Erholung bis mindestens 4,26 EUR eröffnen. Darüber wird es schließlich beim Kreuzwiderstand von 4,50 EUR äußerst spannend.Die Schwäche der vergangenen Handelswochen ist, trotz jüngster Gegenimpulse der Bullen, noch intakt. Sollte es daher zu einem Rückgang unter 3,68 EUR kommen, müsste man mit einem Test der Unterstützung von 3,52 EUR rechnen. Sollte es wiederum zu einem Rückgang darunter kommen, müsste man deutlichere Verluste bis 2,85 EUR auf die Agenda setzen.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.