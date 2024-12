Libra Lithium & PowerStone Metals wollen Reverse Takeover durchführen

Libra Lithium Corp. gibt bekannt, dass das Unternehmen und PowerStone Metals Corp. (ShellCo) am 2. Dezember 2024 eine unverbindliche Absichtserklärung bezüglich eines geplanten Unternehmenszusammenschlusses (RTO) unterzeichnet haben, der zu einem Reverse Takeover von ShellCo durch Libra führen würde. Der Abschluss des RTO hängt unter anderem davon ab, dass die Stammaktien des entstehenden Unternehmens an der Canada Securities Exchange notiert werden und der entstehende Emittent alle anwendbaren regulatorischen und börsenrechtlichen Anforderungen erfüllt.Nach Abschluss des RTO wird das Unternehmen voraussichtlich eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ShellCo werden oder anderweitig mit ShellCo fusionieren, um den entstehenden Emittenten zu bilden, der alle Vermögenswerte und Projekte besitzen und den Betrieb von Libra fortführen wird.Libra ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung wichtiger Mineralien konzentriert, die für den Übergang zu grüner Energie benötigt werden. Libras Lithiumprojekte Flanders South, Flanders North und SBC in Ontario werden im Rahmen einer Earn-in-Vereinbarung mit KoBold Metals Company im Wert von 33 Mio. CAD exploriert. Libra besitzt außerdem 100% der Projekte Toivo, Burton, Bitchu, Tennant, Battery Hill, Kivinen und Twist in Ontario sowie das Projekt Nemiscau in Quebec.PowerStone ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Identifizierung und Exploration von hochwertigen Basismetall- und Edelmetalllagerstätten in günstigen Bergbauregionen konzentriert. PowerStone ist in den kanadischen Provinzen Ontario, British Columbia und Alberta ein meldepflichtiger Emittent.© Redaktion MinenPortal.de