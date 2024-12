Goldschmuggel in Japan erreicht ein neues Rekordniveau

Der Goldschmuggel nach Japan hat ein noch nie dagewesenes Ausmaß erreicht, wobei die Schmuggler immer raffiniertere Methoden anwenden, um einer Entdeckung zu entgehen, heißt es bei News on Japan (NoJ). Zollbeamte haben Gold in Perücken, Golfschlägerspitzen und sogar in Gepäckwagenteilen entdeckt.Einer der Hauptgründe für diesen Anstieg ist die rasche Zunahme von Goldankaufgeschäften im ganzen Land. In den letzten vier Jahren wurden mehr als 100.00 solcher Geschäfte eröffnet, die Schmugglern reichlich Gelegenheit bieten, ihre Schmuggelware loszuwerden. Vielen dieser neuen Geschäfte mangele es an Erfahrung im Aufspüren von illegalem Gold, was sie zu leichten Zielen mache, so der Bericht.Das japanische Verbrauchssteuersystem spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Schmuggler kaufen Gold oft in steuerfreien Regionen wie Hongkong, umgehen die Zollerklärung und verkaufen das Gold dann im Inland zu Preisen, die die Steuer enthalten. Dieses Schlupfloch ermöglicht beträchtliche Gewinnspannen, die den Anstieg der Schmuggelaktivitäten begünstigen, erläutert NoJ. Da der Goldschmuggel weiter zunimmt, stehe Japan vor der Herausforderung, seine Steuer- und Handelssysteme zu stärken, um dieser wachsenden Bedrohung zu begegnen.© Redaktion GoldSeiten.de