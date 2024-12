David Morgan: Silber 2025 bei 40 US-Dollar  neue Rekorde 2026?

David Morgan, Chefredakteur des Morgan Report, teilte seinen Ausblick für Silber bis 2025 und darüber hinaus mit dem Investing News Network und sagte, dass das weiße Metall im nächsten Jahr die 40-Dollar-Marke pro Unze erreichen könnte, mit der Möglichkeit eines neuen Höchststands im Jahr 2026 oder später. "Ich erwarte einen Preis von 40 US-Dollar oder mehr im Jahr 2025 – das ist wirklich schwer vorherzusagen, denn technisch gesehen gibt es keinen Widerstand oberhalb von 35 US-Dollar oder so", erklärte er.Er sprach auch über seine anhaltenden Bedenken gegenüber den digitalen Währungen der Zentralbanken, sowohl in den USA als auch weltweit. "Wenn man meine Ziele in einem Wort zusammenfassen könnte, dann wäre es 'Freiheit'. Ich mag Silber und Gold und all die Geschichten dahinter und ihre monetären Ziele", meinte Morgan.Er fügte hinzu: "Aber wenn es darauf ankommt, so wie sich das System entwickelt, ist die Menge an Gold und Silber, die man besitzt, ziemlich bedeutungslos, wenn man nicht in das soziale Kreditsystem passt, wie es die Chinesen haben".© Redaktion GoldSeiten.deHinweis: Sein Brief "Der Morgan Report" kann in deutscher Sprache unter www.morgan-report.de abonniert werden.