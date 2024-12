Eine Silber-Weihnachtsrally?

Trotz des jüngsten Rückschlags hat der Silberpreis im Jahr 2024 bisher einige sehr schöne Gewinne verzeichnet. Doch wie wird er das Jahr beenden? Kann er sich von den Novemberverlusten weiter erholen oder wird er im Dezember weiter nachgeben? Kurzfristige Preisprognosen sind immer schwierig, aber diese Woche gibt es einige Anzeichen, die Sie optimistischer stimmen könnten.Zunächst einige Statistiken:• Der Spotpreis für Silber lag Ende 2023 bei 23,79 Dollar je Unze.• Der Preis erreichte am 23. Oktober mit 34,85 Dollar seinen Höchststand.• In den folgenden 16 Handelstagen sank der Preis dann auf einen Tiefststand von 29,75 Dollar.• Insgesamt ist das ein Anstieg um 46,5%, gefolgt von einem Rückgang um 14,6%.Wie geht es nun weiter? Eine Rally bis zum Jahresende oder weitere Kursschwäche? Ich neige dazu, dass wir eine Rally erleben werden. Und warum? Aus drei Gründen. Erstens sind die Monate Dezember und Januar zwei der stärksten "saisonalen" Monate des Jahres. Die Geschichte hat gezeigt, dass die Edelmetallpreise zu dieser Jahreszeit häufig anziehen, und ich erwarte, dass sich dieser Trend 2024 fortsetzen wird. Im Jahr 2023 stieg der Spotpreis für Gold im Dezember um 1,3%, während der Silberpreis um fast 6% fiel. Eine ungewöhnliche Dichotomie. Wie Sie jedoch in der nachstehenden Grafik von Ole Hansen sehen können, gab es im Zeitraum 2017-2022 jedes Jahr im Dezember starke Zuwächse für beide Metalle.Als Nächstes wollen wir die neueste Positionierung von Spekulanten und Händlern aus dem Commitment-of-Traders-Bericht der CFTC überprüfen. Nachstehend finden Sie die neuesten Daten von Goldseek, die zum COMEX-Schluss am Dienstag, den 26. November, erhoben wurden.Zieht man die Brutto-Short-Position der Großspekulanten von der Long-Position ab, ergibt sich eine Netto-Long-Position von 42.783 Kontrakten. Das ist ein Rückgang gegenüber dem Höchststand von über 66.000 Kontrakten am 22. Oktober, als der Preis bei 34,85 Dollar seinen Höchststand erreichte. Dies ist auch die kleinste Netto-Long-Position eines Großspekulanten seit der Umfrage vom 10. September, als der Preis 28,40 Dollar betrug. Könnte man also sagen, dass der November-Rückgang die Großspekulanten "weggespült" hat? Ja, das könnte man.Gehen wir der Sache auf den Grund und berechnen wir die Netto-Short-Position der Commercials, indem wir ihre Long-Positionen von ihren Short-Positionen abziehen. Dabei ergibt sich eine Netto-Short-Position von 61.158 Kontrakten. Ja, das ist eine ganze Menge. Das sind über 300.000.000 digitale Unzen! Aber das ist auch die kleinste Netto-Short-Position seit der Umfrage vom 12. März. Wo lag der Preis am 12. März? 24,14 Dollar je Unze.Und behalten Sie dieses Datum im Hinterkopf. Möchten Sie wissen, was sonst noch zu den Tiefstständen vom 12. März zurückgekehrt ist? Wenn wir uns die Einzelheiten des disaggregierten Berichts ansehen, stellen wir fest, dass sowohl die Netto-Long-Position der "Hedgefonds" (+23.105) als auch die Netto-Short-Position der "Swap-Händler" (-26.749) ebenfalls auf die Tiefststände vom 12. März zurückgefallen sind.Die jüngsten Commitment-of-Traders-Daten bedeuten zwar nicht, dass die Preise nicht weiter fallen können, aber sie zeigen, dass es keinen Grund gibt, warum sie nicht wieder steigen können. Die "CoTs" sind gewaschen und bereit für den nächsten Anstieg des Long-Interesses der Spekulanten, um die Preise nach oben zu treiben. Werfen wir abschließend noch einen Blick auf das Chart der COMEX-Silberfutures. Der neue Frontmonat ist der 25. März, und sein Verlauf wird unten zusammen mit seinem 200-tägigen gleitenden Durchschnitt dargestellt. Was fällt Ihnen auf, wenn Sie mir ein wenig auf die Sprünge helfen?Was ich Ihnen zeigen möchte, ist die Ähnlichkeit zwischen dem aktuellen Rückschlag und dem Rückgang von den Höchstständen im vergangenen Mai. Damals fiel der Kurs innerhalb von zehn Wochen um 18,8%. Der aktuelle Pullback erstreckt sich über sechs Wochen, und bisher beträgt der Rückgang vom Hoch zum Tief etwa 15,3%.Noch wichtiger ist ein Blick auf die rote Linie des 200-tägigen gleitenden Durchschnitts. Die Tiefststände im August wurden erreicht, als sich der Preis diesem wichtigen technischen Niveau näherte. Der Preis befindet sich wieder in der Nähe dieses Niveaus, könnten wir uns also auch dem nächsten Tiefpunkt nähern? Meine Wette lautet: Ja. Seit dem Abprallen von der 200-Tage-Linie Anfang August bis zum Höchststand Ende Oktober stieg der COMEX-Silberpreis im März 25 um ganze 8 Dollar von 27,50 Dollar auf 35,50 Dollar an. Das sind fast 30%. Ein ähnlicher Anstieg vom heutigen Niveau aus würde den Preis Anfang 2025 in die Nähe von 39 Dollar bringen. Wäre das etwas für Sie? Für mich würde es funktionieren!Die Bühne für eine weitere Jahresendrally im Edelmetallsektor ist also bereitet. Aber wird sie stattfinden? Es gibt alles Mögliche, was sie verhindern könnte. Vielleicht wird der Dollar-Index weiter ansteigen? Was, wenn sich die Wirtschaftsdaten nach den Wahlen plötzlich verbessern? Vielleicht signalisiert die US-Notenbank auf ihrer nächsten Sitzung eine aggressivere Tendenz? Allein diese drei Punkte könnten dazu führen, dass eine Weihnachtsrally gestoppt wird.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 3. Dezember 2024 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.