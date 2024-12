Gold wird um ein Vielfaches steigen

Während die Zentralbanken des Ostens und des Südens ihre Goldreserven erheblich aufstocken, werden die westlichen Zentralbanken höchstwahrscheinlich nur wenig physisches Gold in ihren Tresoren haben.Die gesamten weltweiten Goldreserven, die angeblich von Zentralbanken gehalten werden (37.000 Tonnen), haben bei einem aktuellen Marktpreis von 2.700 US-Dollar einen geschätzten Gesamtwert von 3,1 Billionen US-Dollar. Dieser Wert ist absurd, wenn man bedenkt, dass ein einziges US-Unternehmen – Microsoft – denselben Marktwert hat. Stellen Sie sich das Mal vor: Microsoft ist so viel wert wie die gesamten Goldreserven des globalen Finanzsystems.Des Weiteren haben die westlichen Zentralbanken ihr Gold höchstwahrscheinlich mehrfach über Bullion-Banken verpfändet und weiterverpfändet (verliehen, geleast). Dieses Gold wird nie wieder zurückkommen. Folglich haben die Zentralbanken eine signifikante Short-Position in Gold aufgebaut und werden unter erheblichen Druck geraten, wenn der Goldmarkt aus den Fugen gerät.Die Kombination aus Goldkäufen der Zentralbanken im Osten und Süden sowie der Umschichtung der Dollarreserven aller Zentralbanken in Gold wird über viele Jahre hinweg zu einer beispiellosen Gold-Nachfrage führen. Diese Nachfrage kann allerdings nicht durch mehr Gold abgedeckt werden, da die derzeitige Goldminenproduktion von etwa 3.000 Tonnen nicht weiter gesteigert werden kann. Der erhebliche Anstieg der physischen Goldnachfrage kann also nur durch viel, viel höhere Preise bedient werden.Deshalb wird der Goldpreis um ein Vielfaches steigen. Hier könnte dieser Artikel eigentlich enden. Um zu verstehen, warum Gold deutlich aufgewertet werden wird, sollten Sie das oben Beschriebene wissen. Der Artikel enthält jedoch einige weitere Informationen, um DIE UNUMSTÖßLICHEN ARGUMENTE FÜR GOLD zu erläutern, weshalb ich Ihnen empfehle, weiterzulesen.Werfen Sie einen Blick auf die obige Abbildung. Sie zeigt den unaufhaltsamen Bullenmarkt für Gold seit 1971, der um das 78-fache gestiegen ist, seit Nixon das Goldfenster geschlossen hat.Wie ich in vielen Artikeln bereits festgestellt habe, befindet sich Gold jetzt in seiner exponentiellen Phase. Mit dieser Darstellung habe ich veranschaulicht, was exponentiell bedeutet.Sie machen es deutlich – Gold befindet sich jetzt in einer Phase, in der der Preis um ein Vielfaches steigen wird.Seit Mitte der 1990er-Jahre bin ich von der bedeutenden Rolle, die Gold in der Vermögenserhaltung und als Investition spielt, überzeugt. 1969 begann ich meine Karriere im Schweizer Bankwesen und wurde 1971 Zeuge von Nixons Schließung des Goldfensters. Die Folgen seiner "vorübergehenden" Maßnahme waren spektakulär, denn zwischen 1971 und 1980 stieg der Goldpreis um das 24-fache.Nach 1980 folgte eine lange Korrektur, und 1999 pendelt sich der Goldpreis schließlich bei 250 USD ein. In den späten 1990er und frühen 2000er Jahren lösten viele westliche Zentralbanken ihre Goldbestände ganz oder teilweise auf. Länder wie Großbritannien, die Schweiz und Kanada halbierten ihre Bestände in diesem Zeitraum, und Norwegen verkaufte seine gesamten Goldbestände.Zu den besten Signalen für einen Tiefpunkt des Goldpreises zählte, dass die Bank of England und die Schweizerische Nationalbank mehr als die Hälfte ihres Goldes nahe den damaligen Tiefstständen verkauften. Der Verkauf dieser Zentralbanken von fast 10.000 Tonnen war ein weiteres Zeichen für ihre völlige Inkompetenz. Wie ich schon oft argumentiert habe, würden die Finanzmärkte ohne diese politisierten Bürokraten wesentlich besser funktionieren. Die natürlichen Kräfte von Angebot und Nachfrage sind die besten Regulatoren der Welt.Die Geschichte lehrt uns, dass man Gold niemals verkaufen sollte.