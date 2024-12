JPMorgan: Preisprognosen für Basis- und Edelmetalle

JPMorgan rechnet mit einem kurzfristigen Abschwung bei den Basismetallen Anfang 2025 aufgrund möglicher US-Zölle auf chinesische Waren, erwartet aber eine Erholung im weiteren Jahresverlauf, die durch stärkere chinesische Wirtschaftsimpulse und verbesserte Bewertungen gestützt wird, berichtet Investing.com . "Obwohl die Preisprognosen für Basismetalle aufgrund dieser Zollsorgen deutlich nach unten korrigiert wurden, erwarten wir in den kommenden Quartalen ein günstiges Risiko-Ertrags-Szenario für Investitionen in Basismetalle", so ein Analyst.Greg Shearer von JP Morgan hat die Prognosen für die Basismetallpreise aufgrund von Zollsorgen und der Schwäche des chinesischen Yuan nach unten korrigiert. Ab dem zweiten Quartal wird jedoch mit einer V-förmigen Erholung gerechnet, wobei die Kupferpreise bis zum Jahresende auf 10.400 $ pro Tonne und die Aluminiumpreise auf 2.850 $ pro Tonne steigen dürften. Die Zinkpreise dürften stabil bleiben, während Nickel aufgrund des Überangebots bei 16.000 $ pro Tonnen unter Druck bleiben könnte, heißt es.Bei den Edelmetallen erwartet JPMorgan bei sich stabilisierenden Märkten bis Ende 2025 einen Anstieg des Goldpreises auf 3.000 $ und des Silberpreises auf 38 $ pro Unze. Für Platin wird aufgrund von Angebotsengpässen ein Anstieg auf 1.200 $ erwartet. Risiken für den Ausblick für Basis- und Edelmetalle seien mögliche US-Zölle, chinesische Konjunkturmaßnahmen und ein steigendes Angebot wichtiger Produzenten.© Redaktion GoldSeiten.de